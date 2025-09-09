Los 5 cracks de Corea del Sur a los que México debería tenerles miedo: tienen algo clave

Al Selección Nacional de México tiene una dura prueba ante Corea del Sur. El equipo asiático viene con sus mejores hombres a la Fecha FIFA de septiembre para demostrar que quiere hacer historia en el Mundial 2026. Para muestra la victoria sobre un Estados Unidos plagado de estrellas que sigue sin adaptarse a la idea de juego de Mauricio Pochettino. Los Tigres de Oriente cuentan con su arma secreta en cinco futbolistas que son los goleadores del equipo.

Min-kyu Joo, Dong-gyeong Lee, Ju-sung Kim, Lee Ho-jae y Sang-Yun Kang han sido los encargados de marcar las dianas que llevaron a Corea del Sur al Mundial 2026. Estos futbolistas son el arma letal al ataque de Myung Bo Hong, timonel de la selección asiática. México choca ante Corea del Sur después de haber empatado ante Japón el fin de semana. La selección dirigida por Javier Aguirre dejó muchas dudas ante los nipones y quiere acabar con ellas esta tarde.

Selección Nacional de México La Selección Mexicana disputará el 9 de septiembre un amistoso internacional ante Corea del Sur

¿Qué piensa Javier Aguirre de los jugadores en Europa?

Una de las principales críticas que se le hace a la Selección Mexicana y al futbol de nuestro país en general es la falta de futbolistas en Europa. En la actualidad se ve a selecciones como la de Estados Unidos, Canadá o varias que pertenecen a la Concacaf con la mayoría de sus grandes promesas en el Viejo Continente. Eso no lo es todo para Javier Aguirre, quien reconoció que da un plus, pero no asegura el éxito.

“El tener jugadores en Europa no es garantía o sinónimo de calidad, sí es sinónimo de otro ritmo de trabajo. Eso es verdad, muchas veces eso hace que parezca que son mejores, pero este equipo mexicano, le ha ganado a grandes potencias europeas y en torneos oficiales. Al final de cuenta pasa por temas generacionales, sistemas de juego, capacidad y estoy ocupado en ello. Me ocupa presentar en un año un equipo con el que se identifique la gente”, comentó el timonel.

El partido entre México y Corea del Sur se disputará este martes 9 de septiembre en punto de las 19:00 horas del centro de México. Se podrán seguir todas las acciones en la transmisión de TV Azteca.

Los goleadores de Corea del Sur