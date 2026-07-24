Ver GRATIS y EN VIVO la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El Estadio Olímpico Félix Sánchez será el escenario de la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 en donde la delegación mexicana tendrá una importante representación buscando repetir los éxitos de las ediciones anteriores.

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Dónde ver en vivo y gratis la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026

Este viernes 24 de julio se inauguran los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026 con una espectacular ceremonia que podrás disfrutar a través de la señal de Azteca Deportes Network y en las plataformas digitales de Azteca Deportes de manera totalmente gratuita.

La cita es a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, cuando arrancará el evento, aunque la actividad deportiva comenzó desde el martes con diferentes disciplinas.

Fecha: viernes 24 de julio del 2026

Lugar: Santo Domingo, República Dominicana

Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

TV: Azteca Deportes Network

App de TV Azteca Deportes y aztecadeportes.com

México buscará repetir sus actuaciones de Barranquilla 2018 y de San Salvador 2023 en las que terminó en el primer lugar del medallero y para ello cuenta con la presencia de importantes deportistas que prometen traer medallas de vuelta a casa.

Osmar Olvera - Clavados Alejandra Valencia - Tiro con arco Alegna González - Marcha 21 km Uziel Muñoz - Lanzamiento de Bala Yareli Acevedo - Ciclismo de pista Matías Grande - Tiro con arco Gabriela Rodríguez - Tiro deportivo Prisca Awiti - Judo Andrea Maya - Tiro con arco compuesto Randal Willars - Clavados

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