logo deportes horizontal
OTROS DEPORTES SITIO.png

Ver GRATIS y EN VIVO la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Este viernes se inauguran los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 con una inolvidable ceremonia de inauguración

JCC Santo Domingo 2026 Mexican flag-raising ceremony
Alejandro Orozco during the Mexico (Mexican) flag-raising ceremony as part Central American and Caribbean Games Santo Domingo 2026, at Villa Olimpica Centroamericana on July 23, 2026, Santo Domingo, Dominican Republic.|Adrian Macias/Adrian Macias

Escrito por: Francisco Fernández

El Estadio Olímpico Félix Sánchez será el escenario de la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 en donde la delegación mexicana tendrá una importante representación buscando repetir los éxitos de las ediciones anteriores.

Te puede interesar: La HORA EXACTA para ver el partido Xolos de Tijuana vs León de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Pumas remonta en el Nemesio Diez y derrota a Toluca en un partidazo

Dónde ver en vivo y gratis la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026

Este viernes 24 de julio se inauguran los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026 con una espectacular ceremonia que podrás disfrutar a través de la señal de Azteca Deportes Network y en las plataformas digitales de Azteca Deportes de manera totalmente gratuita.

La cita es a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, cuando arrancará el evento, aunque la actividad deportiva comenzó desde el martes con diferentes disciplinas.

  • Fecha: viernes 24 de julio del 2026
  • Lugar: Santo Domingo, República Dominicana
  • Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
  • TV: Azteca Deportes Network
  • App de TV Azteca Deportes y aztecadeportes.com

México buscará repetir sus actuaciones de Barranquilla 2018 y de San Salvador 2023 en las que terminó en el primer lugar del medallero y para ello cuenta con la presencia de importantes deportistas que prometen traer medallas de vuelta a casa.

  1. Osmar Olvera - Clavados
  2. Alejandra Valencia - Tiro con arco
  3. Alegna González - Marcha 21 km
  4. Uziel Muñoz - Lanzamiento de Bala
  5. Yareli Acevedo - Ciclismo de pista
  6. Matías Grande - Tiro con arco
  7. Gabriela Rodríguez - Tiro deportivo
  8. Prisca Awiti - Judo
  9. Andrea Maya - Tiro con arco compuesto
  10. Randal Willars - Clavados

Te puede interesar: Los partidos GRATIS que transmitirá TV Azteca de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX HOY viernes 24 de julio

Te Recomendamos

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo