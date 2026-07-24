Este club de Europa quiere a Israel Reyes, pero Club América no ha aceptado las negociaciones

Israel Reyes es uno de los jugadores del Club América que podría dar el salto a Europa tras su participación con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El zaguero central ya estaba siendo seguido de cerca por el futbol europeo gracias a su rendimiento en el conjunto azulcrema, pero su participación mundialista elevó aún más las expectativas. Incluso ya habría llegado una primera oferta a las oficinas de Coapa.

Diversos reportes señalan que Reyes sigue en la órbita de la Roma de Italia, equipo que ha estado monitoreando la situación del futbolista azulcrema durante los últimos meses. La información indica que la ‘Loba’ ya envió una oferta formal a las oficinas del América, pero la respuesta del club fue negativa. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

América rechazó la primera oferta por Israel Reyes

El defensor de la Selección Mexicana está buscando dar el salto al Viejo Continente con ayuda de su agente, luego de haber disputado cuatro partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Según los reportes, el América rechazó el ofrecimiento de la Roma por considerarla económicamente insuficiente. Desde la directiva buscan que el club italiano mejore la propuesta para avanzar en las negociaciones.

|Crédito: Instagram/@israelreyesr58

Esto quiere decir que la operación no está cerrada y aún está lejos de que suceda. Lo cierto es que la permanencia de Reyes en la institución azulcrema está en riesgo. El defensor fue uno de los jugadores más regulares del equipo en los últimos años, por lo que su salida está cada vez más cerca. Con 26 años, el futbolista del América cree que está en el momento indicado para cambiar de aires y tener su primera experiencia europea.

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Cuánto dinero podría recibir el América por Israel Reyes

El América podría recibir alrededor de 6,5 millones de euros por Israel Reyes, cifra equivalente a unos 129 millones de pesos mexicanos. Esta cantidad corresponde a su valor de mercado actual, aunque las Águilas podrían exigir una suma superior para autorizar su salida.

El defensor tiene contrato vigente hasta diciembre de 2028, por lo que el conjunto azulcrema cuenta con margen para negociar. La Roma habría presentado una primera oferta, pero fue rechazada al estar por debajo de las pretensiones del América. Aunque el monto no fue revelado, una operación cercana a los 7 u 8 millones de euros podría ajustarse mejor a las condiciones del futbolista y su vínculo contractual.