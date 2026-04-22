Necaxa vs Chivas: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Necaxa recibe a Chivas en la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Marin Varini, la escuadra de los 'Rayos' encara el partido en casa obligados a ganar si es que quieren aspirar a la Fase Final de la presente campaña, pues el equipo de Aguascalientes tiene registro de 17 puntos y matemáticamente, aún pueden meterse a la Liguilla del futbol mexicano.

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La escuadra Hidrocálida llega al duelo de la Fecha 16 tras haber empatado ante Tigres en su partido anterior. Por su parte, el 'Rebaño Sagrado' comandado por Gabriel Milito viene de golear a Puebla en la Jornada 15, resultado con el que mantuvieron el liderato del Clausura 2026 con marca de 34 unidades.

Teniendo a Armando González en sus filas, el delantero de 23 años de edad lidera la tabla de goleo empatado con Joao Pedro del Atlético de San Luis, ambos futbolistas tienen 12 anotaciones en la presente campaña.

En calidad de visitantes, Chivas tiene marca de cinco victorias y tres derrotas en el certamen en curso. Mientras que Necaxa tiene registro de tres triunfos, un empate y cuatro juegos perdidos frente a su gente.

Historial de Necaxa vs Chivas

La última ocasión en la que Necaxa y Chivas se enfrentaron en el Estadio Victoria fue en la Jornada 2 del Clausura 2025, en dicho compromiso, las tres unidades fueron para los 'Rayos' por marcador de 3-2 en Aguascalientes. Sin embargo, el último duelo entre ambas escuadras fue favorable para el cuadro de Guadalajara por 3-1 en la Fecha 10 del Apertura 2025.

El partido de Necaxa vs Chivas lo vas a poder ver EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes al terminar el encuentro entre Mazatlán y Toluca en el Estadio El Encanto, juego a disputarse a las 19:00 horas.

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