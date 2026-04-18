Necaxa 0-0 Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

La Jornada 15 del Clausura 2026 entra en su fase decisiva con un duelo que promete emociones en el Estadio Victoria. Este sábado 18 de abril, en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), Necaxa recibe a Tigres UANL en un partido donde los puntos tienen un valor crucial, con Katia García Mendoza como árbitra designada.

El conjunto hidrocálido llega con la presión al máximo, ubicado en la posición 12 con 16 unidades. Su torneo ha sido irregular, pero aún mantiene vivas sus aspiraciones de meterse a la Liguilla. La derrota reciente ante Querétaro los obliga a reaccionar de inmediato, especialmente jugando en casa.

Por su parte, Tigres llega con la misión de asegurar su clasificación a la Liguilla, aunque arrastra un problema evidente: su rendimiento como visitante. Los felinos han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos fuera de casa, una estadística que genera dudas pese a la calidad de su plantel.

Tigres acumula diez partidos consecutivos sin perder frente a Necaxa, con un saldo de siete victorias y tres empates. El antecedente más cercano se remonta al Apertura 2025, cuando protagonizaron un partido lleno de goles que terminó 5-3 a favor de los felinos, dejando claro el dominio que han ejercido en este enfrentamiento.

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¿Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Necaxa vs Tigres de la Jornada 15 del Clausura 2026?

La transmisión totalmente en vivo y gratis se podrá disfrutar a través de TV Azteca, por televisión abierta en el Canal 7, así como en su sitio web y app digital, con la cobertura completa del partido. El silbatazo inicial está programado para las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

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Prónostíco del partido entre Necaxa y Tigres

El pronóstico apunta a un duelo cerrado pero con ligera ventaja para Tigres, principalmente por el peso de su plantilla y la tendencia histórica. Sin embargo, la urgencia de Necaxa y su condición de local podrían equilibrar la balanza. Si los Rayos logran capitalizar las debilidades recientes de su rival fuera de casa, no sería descabellado pensar en una sorpresa: 1-1 o un 2-1 a favor de los Rayos.

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