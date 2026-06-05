Gabriel Milito todavía queda en deuda ante esta petición de los aficionados de Chivas

Gabriel Milito firmó una gestión sumamente destacada al frente de Chivas durante el torneo Clausura 2026. Bajo el mando del estratega argentino, el Rebaño Sagrado impuso récord de puntos, récord de triunfos y mantuvo un histórico invicto en el Estadio Akron. Sin embargo, existe un rubro particular en el que la afición y los analistas consideran que el timonel quedó a deber.

Al margen de los excelentes resultados colectivos y lejos del resultadismo del título, la escuadra rojiblanca se mantuvo como una de las instituciones que más espacios otorgó a los futbolistas de corta edad. Sin embargo, hay una realidad: Milito se olvidó por completo de registrar nuevos debuts en el primer equipo del Guadalajara durante el certamen.

Gabriel Milito no hizo debutar a ningún jugador en Chivas

De acuerdo con un estudio especializado del portal Sector Básicas, a lo largo del último semestre se contabilizaron 27 debuts oficiales en la Liga BBVA MX. Sin embargo, ninguno de todos ellos correspondió al Club Deportivo Guadalajara, una situación inusual para la tradición formativa de la escuadra tapatía.

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Milito y la apuesta por la consolidación de jóvenes en lugar de los debuts en el CD Guadalajara

A pesar de la falta de caras nuevas provenientes de las fuerzas básicas, el proyecto deportivo de Chivas no se estancó. La estrategia de Gabriel Milito se enfocó primordialmente en la consolidación en Primera División de aquellos elementos juveniles que ya contaban con recorrido en el plantel, transformándolos en piezas fundamentales del esquema inicial.

La prioridad del cuerpo técnico fue dotar de regularidad y hacer que los jóvenes que ya formaban parte de la estructura, se vuelvan importantes. Milito priorizó la maduración futbolística sobre el debut prematuro.

Los juveniles que lograron consolidarse en el Rebaño

La base joven del Guadalajara demostró estar a la altura de las exigencias del cuerpo técnico, registrando minutos de calidad y ganando protagonismo en el terreno de juego. Entre ellos se destacan Sergio Aguayo (23 años), Armando González (23), Brian Gutiérrez (22), Yael Padilla (20), Hugo Camberos (19) y Santiago Sandoval (18).