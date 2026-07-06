Néstor Vidrio, el futbolista que aceptó jugar en Chivas por culpa de su familia

Chivas cuenta con una base sólida de futbolistas que han destacado a nivel colectivo e individual a lo largo de su vida; sin embargo, también tiene a jugadores que, pese a tener un nivel importante, nunca pudieron destacar en el tiempo que formaron parte del cuadro de Verde Valle.

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Un ejemplo de lo anterior fue Néstor Vidrio, jugador nacido en Guadalajara que tuvo varios procesos en Chivas pero que, sin embargo, sorprendió a sus seguidores luego de dar a conocer que su paso en el club fue más una imposición de su familia que un deseo propio.

¿Néstor Vidrio no quería jugar en Chivas?

Fue durante una charla con el Chatón Enriquez que Néstor Vidrio, hoy retirado del profesionalismo, aseguró que el interés de Chivas en él se dio después de la medalla de oro obtenida en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, plantilla en donde él estuvo presente.

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En ese momento, Néstor Vidrio ya había pasado por Atlas y Pachuca; por tal motivo, aseguró que en primera instancia no le encantó la idea de llegar a Chivas debido a la rivalidad que tenía con sus compañeros, motivo por el cual aseguró que su decisión derivó del cariño que su familia tenía por ese club.

“En vacaciones se fue dando porque mi familia es Chiva. Soy el único que estaba en Atlas y mi familia me empujó para decir que sí porque mis papás eran los más felices, pero yo no estaba tan contento”, reveló el exdefensor, quien sin embargo tomó de la mejor manera su etapa en el Rebaño.

¿Qué números tuvo Néstor Vidrio en Chivas?

A pesar de su inicial animadversión hacia el club, vale decir que Chivas fue el tercer equipo en donde más juegos tuvo Néstor Vidrio a nivel profesional. Y es que, en su etapa en el cuadro rojiblanco, el defensor acumuló tres anotaciones y dos pases a gol en 70 duelos disputados.

