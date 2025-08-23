Ni Gabriel Milito ni André Jardine: este es el el DT que podría ser despedido en breve, según la IA

Gabriel Milito y André Jardine fueron dos entrenadores de la Liga BBVA MX que fueron cuestionados tanto por los aficionados de sus respectivos equipos como por la prensa. Tal es así que en este inicio de temporada, en ciertos momentos se habló de una posible salida de dichos DTs. Por ejemplo, un jugador de Chivas abandonaría el proyecto de Milito para sumarse a otro equipo del futbol mexicano . Sin embargo, para la IA, otro técnico está cerca de dejar su equipo y tampoco es el de América.

Según la inteligencia artificial de ChatGPT, habrá que seguir muy de cerca el presente de Sebastián ‘Loco’ Abreu, quien está al mando de los Xolos de Tijuana. De acuerdo a su análisis, el entrenador uruguayo está más cerca de abandonar su equipo que Gabriel Milito y André Jardine, y dio sus propios motivos: escasa experiencia en Primera División, plantilla justa e inestabilidad. Por otro lado, América es uno de los únicos equipos que se mantienen invictos en el Apertura 2025 .

MEXSPORT Sebastián Abreu podría dejar Tijuana, según la IA

¿Por qué el ‘Loco’ Abreu estaría cerca de dejar Xolos, según la IA?

En primer lugar, la inteligencia artificial remarcó que si bien tiene mucha personalidad y experiencia como jugador, su recorrido en banquillos de élite es limitado. En México, donde la exigencia es muy alta y Tijuana lleva varios torneos peleando en la parte baja, los directivos difícilmente tendrán paciencia si no arranca bien.

Por otro lado, ChatGPT menciona que Tijuana no tiene una nómina competitiva comparada con América, Tigres o Monterrey. Eso condiciona mucho el rendimiento de Abreu: incluso con buena táctica, los resultados pueden no llegar. Finalmente, aclara que Xolos ha sido un club de cambios constantes en la dirección técnica; si los resultados no acompañan en las primeras 6–7 jornadas, suelen mover rápido el banquillo.

¿Cómo se encuentra Xolos de Tijuana en la tabla del Apertura 2025?

En este inicio de Apertura 2025, Tijuana ha logrado trepar hasta la séptima posición de la Liga BBVA MX. Suma 5 partidos jugados, con 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En total, acumula 8 unidades y en la próxima jornada deberá enfrentar a las Chivas de Milito. Cabe destacar que los Xolos fueron eliminados de forma temprana en la Leagues Cup 2025 tras sumar 2 derrotas y 1 victoria en la fase de grupos.