Juega en Cruz Azul y podría ser la SORPRESA en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con su selección

Una de las razones por las cuales Cruz Azul se mantiene como el líder del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX deriva del excelente nivel que la mayoría de sus jugadores han mostrado hasta ahora, destacando un elemento que podría ser la sorpresa de su selección en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Después de superar una dolorosa lesión que lo marginó de la regularidad hace poco más de un año, la realidad es que, en estos momentos, el Toro Fernández ha logrado ser el centro delantero más eficaz de Cruz Azul. Por tal motivo, no se descarta que sea llamado a la Selección Uruguaya a unos meses para el Mundial.

¿El Toro Fernández, delantero de Cruz Azul, irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Fue durante la conferencia de prensa después de la victoria ante San Luis que Nicolás Larcamón, técnico de Cruz Azul, alabó las cualidades de Gabriel Fernández, por lo que considera que ha demostrado lo suficiente para ser considerado por Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay.

En este punto vale decir que, en el pasado, el Loco Bielsa ha volteado a la Liga BBVA MX para confeccionar su convocatoria a través de elementos como Federico Viñas y, más recientemente, el Bufalo Aguirre. Por tal motivo, no se descarta que analice los últimos juegos de Cruz Azul en busca de darle una oportunidad al Toro.

¿Cuáles son los números del Toro Fernández en Cruz Azul?

Gabriel Fernández llegó a Cruz Azul procedente de Pumas en enero del 2024 a cambio de más de 10 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los fichajes más caros en la historia del club. El delantero uruguayo ha tenido un par de lesiones de consideración en el equipo celeste que le han impedido sumar los minutos que hubiese deseado.

Pese a esto, vale decir que, a raíz de la salida de Ángel Sepúlveda, el Toro se ha convertido en el centro delantero titular de la institución celeste. De hecho, desde su llegada al club hace poco más de dos años el sudamericano acumula 19 anotaciones y 9 pases a gol en 61 duelos disputados.