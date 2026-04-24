¡Rompe el silencio! Larcamón lanza mensaje a Cruz Azul tras su cese inesperado

Luego de ser cesado como entrenador de Cruz Azul, Nicolás Larcamón ha roto el silencio en redes sociales, donde se ha despedido del cuadro de La Noria.

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La salida del estratega se dio tras el empate en la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026, encuentro en el que dividieron puntos ante Querétaro en la cancha del Estadio Corregidora y ahora, Joel Huiqui ha tomado el mando del equipo de forma interina.

"Hoy toca despedirme de Cruz Azul con la tranquilidad y la certeza de haberlo entregado todo por este proyecto. Agradecido especialmente con el grupo de jugadores por todo lo construido; les deseo lo mejor en lo que viene. Agradecer también a la directiva por la oportunidad y por el muy buen trato en todo este tiempo. A mi staff, el reconocimiento por su trabajo, entrega y profesionalismo.

"Y por último agradecer también a toda la afición que nos exigió, acompañó y apoyó en toda la temporada. Me voy con orgullo y la convicción absoluta de que siempre nos está pasando lo mejor...", se lee en la cuenta de Instagram del entrenador argentino.

Y es que al frente de Cruz Azul, Nicolás Larcamón deja un registro de 47 partidos dirigidos con marca de 24 victorias, 16 empates y 7 derrotas. En la presente campaña, el Clausura 2026, la escuadra Celeste ya se encuentra en la Fase Final del campeonato.

Para la Jornada 17, Cruz Azul recibe a Necaxa en la cancha del Estadio Banorte. La Máquina vuelve al inmueble tras la remodelación para medirse a los Rayos este domingo 26 de abril en punto de las 19:05 horas.

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