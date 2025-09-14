Nicolás Larcamón recibió la peor goleada en un partido internacional de Cruz Azul, pero ahora es la envidia de todos por este reconocimiento

Será muy difícil olvidar la goleada de 7-0 que recibió el Cruz Azul en la Leagues Cup ante Seattle Sounders. El duelo contra el equipo de la MLS jamás se podrá borrar, pero recientemente en la Liga BBVA MX son el único equipo invicto y Nicolás Larcamón está demostrando por qué fue contratado y después de la tragedia decidieron mantenerlo. En la Jornada 8 Cruz Azul venció al Pachuca y momentáneamente se adueñaron del liderato general.

Nicolás Larcamón está haciendo un buen trabajo con el Cruz Azul. A pesar de que Rayados tiene a un equipo de sueño europeo y el América puede presumir a su francés. La Máquina es el único equipo invicto en todo el Apertura 2025 y eso provoca la envidia de todos los demás equipos. Las Águilas perdieron este privilegio después de la derrota contra Chivas en el Clásico Nacional.

Club de Futbol Cruz Azul La estrategia de Nicolás Larcamón es poner a punto a Gabriel Fernández para que supla a Ángel Sepúlveda

“Es todo muy positivo y es una gran oportunidad si la gestionamos de buena manera. Hablar de seis triunfos en fila, ganarle a Chivas y luego a Pachuca como rivales incómodos, habla de un gran trabajo. Es indispensable en la evolución que no nos quedemos con el perfume del triunfo, estamos en la búsqueda de ser más consistentes. No nos volvemos locos por los seis triunfos seguidos, seguimos en la autoexigencia, los objetivos son más grandes”, dijo Larcamón tras la victoria sobre el Pachuca en la Bella Airosa.

Te puede interesar:



Cruz Azul y un calendario sencillo para mantenerse en la cima

El Cruz Azul suma 20 unidades, producto de seis triunfos y dos empates. Los dirigidos por Nicolás Larcamón no tienen un calendario tan complicado en las próximas jornadas, lo que lo ayudaría a seguir sin preocupaciones en la cima del campeonato. Para la siguiente Fecha enfrenta a los Bravos de Juárez, posteriormente al Querétaro y luego a los Xolos.

Los partidos se le empiezan a complicar para la Jornada 12 cuando enfrente a los Tigres y días después choque ante el América. El Clásico Joven podría ser el parte aguas para demostrar que La Máquina está encaminada como uno de los equipos favoritos en el certamen.