¿Nintendo redujo la producción de la Switch 2? Esta sería la preocupante razón

El 2025 fue uno de los mejores años en la historia de la consola, misma que obtuvo ganancias por demás importantes que la colocaron a niveles principales en distintos países a nivel mundial. Dicho lo anterior, ¿por qué la Nintendo redujo la producción de la Switch 2 después de esta situación?

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La Nintendo Switch 2 logró acaparar el mercado internacional el último año gracias a la cantidad de consolas que vendió, misma que se equipara a lo que la PlayStation 5 hizo y que, además, superó el nivel obtenido por la Xbox Series. Pese a ello, la información establece que su producción ha venido a la baja en los últimos meses.

¿Por qué Nintendo redujo la producción de la Switch 2?

De acuerdo con información de Bloomberg, Nintendo tomó la decisión de reducir la producción de la Switch 2 a lo largo de los últimos meses. Esto tiene estrecha relación con un periodo de ventas que no cumplió con las expectativas pactadas en torno a lo que la consola vendió en meses anteriores.

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🚨🟣 Nintendo acaba de anunciar oficialmente Nintendo Switch 2:



"Nintendo Switch 2 es compatible con juegos de Nintendo Switch, tanto en formato físico como digital".



El próximo 2 de abril, durante el Nintendo Direct, conoceremos más sobre la consola.



pic.twitter.com/Eb5MAmgROv — Movistar eSports (@MovistareSports) January 16, 2025

De acuerdo con la fuente, todo se debió a que la demanda de la consola en la campaña navideña 2025 no cumplió con las expectativas, sobre todo, en los Estados Unidos. Esta situación hizo que Nintendo considerara reducir la producción de su consola a fin de tener activos estancados y sin movimiento.

De hecho, la compañía japonesa reconoció que las ventas de la Nintendo Switch 2 en la navidad 2025 fueron más bajas en relación a la Nintendo Switch en Estados Unidos y ciertas partes de Europa. Del mismo modo, Bloomberg establece que Nintendo podría fabricar alrededor de 4 millones de su Switch 2 en este primer trimestre del año; es decir, un tercio menos de los previstos en un principio.

¿Cómo afecta esta situación a la Nintendo Switch 2?

Pese a que la noticia podría considerarse un tanto alarmante, la realidad es que la compañía tiene en mente terminar su año fiscal; es decir, al término del 31 de marzo, con una venta similar a las 19 millones de consolas, una cantidad que es por demás elevada a pesar de esta situación.