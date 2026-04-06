Nintendo revela si habrá una nueva adaptación de Super Smash Bros

Abril del 2026 inició a tambor batiente con la llegada de Super Mario Galaxy, una película que promete abarcar aún más el mundo de este protagonista de videojuegos a nivel mundial. Ante ello, existe la disyuntiva en torno a la posibilidad de que Nintendo realice una nueva adaptación de Super Smash Bros.

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Se trata de una cinta que traerá de vuelta al famoso Mario Bros después de la cinta que protagonizó hace unos años junto a Luigi, lo cual ha generado un nivel de expectativa por demás interesante. Ahora bien, ¿qué tan cierto es que esta película podría generar una nueva adaptación de Super Smash Bros desde Nintendo?

¿Nintendo traerá una nueva adaptación de Super Smash Bros?

Muchos usuarios tienen la idea de que, con esta nueva película, tanto Nintendo como Illumination tendrían en mente trabajar en una película de Super Smash Bros en donde los principales personajes formarían parte de una nueva cinta; sin embargo, esto luce muy complicado, por no decir imposible.

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Mario creator Miyamoto says a Super Smash Bros movie is not happening



"I don't think you'll have a situation [where] all Nintendo characters would be joining" pic.twitter.com/4udWJC3nOr — ScreenTime (@screentime) April 1, 2026

Shigeru Miyamoto, en charla con Polygon, estableció que es difícil tener una continuación en donde aparezcan todos los personajes de Nintendo debido a lo complicado que esto puede ser no solo en cuanto a traerlos a la pantalla grande, sino al tiempo que cada uno tendría en la cinta.

La situación, además, tendría que abarcar un nuevo multiverso en donde cada una de las franquicias de Nintendo se verían obligadas a convivir bajo distintas épocas, lo cual haría que la situación sea más complicada considerando, además, que la lógica indicaría que el estelar volvería a ser Mario.

¿Es Mario Bros el personaje más importante en la historia de los videojuegos?

Si bien esta pregunta puede tener respuestas subjetivas, es una realidad que, a nivel marketing y popularidad, Mario Bros sí puede considerarse uno de los personajes más importantes en la historia de los videojuegos junto con otros más tales como Sonic o, incluso, Crash Bandicoot.