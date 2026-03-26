Nintendo prepara una SORPRESA para los amantes de Super Mario Galaxy; ¿cuál es?

Estamos a unos días para que se lleve a cabo el estreno oficial de Super Mario Galaxy, una de las películas más esperadas por chicos y grandes por igual a lo largo del año. Por tal motivo, era de esperarse que Nintendo sacara la casa por la ventana con algunas sorpresas para sus fans.

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Se sabe que Mario Bros es para Nintendo el personaje más importante e icónico de su historia, por lo que, consciente de su impacto a nivel mundial, ha preparado una serie de sorpresas para los fanáticos a unos días para que se estrene oficialmente la película Super Mario Galaxy, la cual se espera sea un completo éxito.

¿Cuál es la sorpresa que Nintendo preparó para Super Mario Galaxy?

Fue a partir del pasado 10 de marzo que Nintendo anunció que, de forma diaria, lanzará una carta digital coleccionable a través de la aplicación Nintendo Today para los teléfonos inteligentes. Se trata, entonces, de una especie de incentivo para los verdaderos amantes de Super Mario Galaxy.

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La intención de contar con una colección especial en referencia a esta segunda entrega de Super Mario Bros, el cual es el personaje más importante en la historia de los videojuegos. Para ello, se necesita tener la aplicación Nintendo Today y, al abrirla, recibir la tarjeta coleccionable de forma diaria.

La colección de Nintendo cuenta con 40 ejemplares y tendrá a varios personajes de la franquicia, destacando al propio Mario y Luigi, por citar algunos ejemplos. El primer día los usuarios recibieron dos tarjetas, por lo que, a partir del segundo, comenzaron a recibir una diaria al azar, terminando la colección el próximo 10 de junio.

¿Cuándo se estrena Super Mario Galaxy?

Prepárate, pues el estreno está más pronto de lo que crees. Super Mario Galaxy llegará a las pantallas de México y el resto del mundo el próximo miércoles 1 de abril y forma parte de la celebración por los 40 años del lanzamiento del primer videojuego de Super Mario Bros, el cual se dio el pasado 13 de septiembre del 2025.