No es Brasil: nadie cree que este país ha ganado más veces el Mundial Sub-20
A pesar de que Brasil domina en mundiales de mayores, Argentina es la selección con más títulos en la Copa Mundial Sub-20 en su historia
Brasil es la selección con más títulos en la Copa del Mundo de mayores (5), pero no domina las juveniles. En el Mundial Sub-20, el liderazgo histórico le pertenece a Argentina, con 6 coronas. En el presente torneo, México también ilusiona tras golear a Chile y avanzar a cuartos de final .
La selección argentina consiguió el título en los años 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007. Además, fue subcampeón del Mundial Sub-20 de 1983. Mientras que, por otro lado, Brasil fue campeón del campeonato juvenil en 5 oportunidades: 1983, 1985, 1993, 2003 y 2011. En la actualidad, Argentina podría enfrentar a México si vence a Nigeria en octavos de final .
Los equipos que ganaron el Mundial Sub-20 alguna vez en su historia
A lo largo de la historia, 12 selecciones han conquistado el Mundial Sub-20. Argentina lidera este ranking histórico:
- Argentina: 6 títulos
- Brasil: 5 títulos
- Portugal: 2 títulos
- Serbia: 2 títulos
- Uruguay: 1 título
- Ghana: 1 título
- España: 1 título
- Rusia: 1 título
- Alemania: 1 título
- Inglaterra: 1 título
- Francia: 1 título
- Ucrania: 1 título.
¿Cómo le ha ido a México en el Mundial Sub-20 históricamente?
En categorías juveniles, México ha tenido actuaciones destacadas. Fue subcampeón en 1977 y ocupó el tercer lugar en 2011 tras vencer a Francia 3-1 en Colombia. Un rendimiento más sólido que en mundiales de mayores, donde históricamente ha tenido dificultades para superar los octavos de final.
La actualidad de México en el Mundial Sub-20 de Chile 2025
En el Mundial Sub-20 de Chile 2025, México sorprendió al finalizar invicto en un grupo exigente junto a Brasil, España y Marruecos. Sumó cinco puntos y avanzó a octavos como segundo por detrás de los africanos. Allí goleó 4-1 a Chile y ahora espera al vencedor entre Argentina y Nigeria.