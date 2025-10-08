deportes
Noticias
Azteca Deportes
Internacional
No es Brasil: nadie cree que este país ha ganado más veces el Mundial Sub-20

A pesar de que Brasil domina en mundiales de mayores, Argentina es la selección con más títulos en la Copa Mundial Sub-20 en su historia

El máximo ganador del Mundial Sub-20 en la historia
TV Azteca
Rodrigo Acuña
Internacional
Brasil es la selección con más títulos en la Copa del Mundo de mayores (5), pero no domina las juveniles. En el Mundial Sub-20, el liderazgo histórico le pertenece a Argentina, con 6 coronas. En el presente torneo, México también ilusiona tras golear a Chile y avanzar a cuartos de final .

La selección argentina consiguió el título en los años 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007. Además, fue subcampeón del Mundial Sub-20 de 1983. Mientras que, por otro lado, Brasil fue campeón del campeonato juvenil en 5 oportunidades: 1983, 1985, 1993, 2003 y 2011. En la actualidad, Argentina podría enfrentar a México si vence a Nigeria en octavos de final .

Argentina es el máximo ganador del Mundial Sub-20
Argentina / X
Los equipos que ganaron el Mundial Sub-20 alguna vez en su historia

A lo largo de la historia, 12 selecciones han conquistado el Mundial Sub-20. Argentina lidera este ranking histórico:

  1. Argentina: 6 títulos
  2. Brasil: 5 títulos
  3. Portugal: 2 títulos
  4. Serbia: 2 títulos
  5. Uruguay: 1 título
  6. Ghana: 1 título
  7. España: 1 título
  8. Rusia: 1 título
  9. Alemania: 1 título
  10. Inglaterra: 1 título
  11. Francia: 1 título
  12. Ucrania: 1 título.

¿Cómo le ha ido a México en el Mundial Sub-20 históricamente?

En categorías juveniles, México ha tenido actuaciones destacadas. Fue subcampeón en 1977 y ocupó el tercer lugar en 2011 tras vencer a Francia 3-1 en Colombia. Un rendimiento más sólido que en mundiales de mayores, donde históricamente ha tenido dificultades para superar los octavos de final.

La actualidad de México en el Mundial Sub-20 de Chile 2025

En el Mundial Sub-20 de Chile 2025, México sorprendió al finalizar invicto en un grupo exigente junto a Brasil, España y Marruecos. Sumó cinco puntos y avanzó a octavos como segundo por detrás de los africanos. Allí goleó 4-1 a Chile y ahora espera al vencedor entre Argentina y Nigeria.

Selección Argentina
Mundial Sub-20 2025
Rodrigo Acuña

