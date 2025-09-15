¿No le gustó? Nadie puede creer lo que dijo Efraín Juárez sobre Keylor Navas tras ser figura en Pumas

Pumas sumó su segunda victoria consecutiva al golear 4-1 a Mazatlán FC , con anotaciones de todos sus delanteros, los cuales son mexicanos. Sin embargo, a Efraín Juárez no le agradó del todo que Keylor Navas fuera una de las figuras del partido, ya que eso quiere decir que no fue un gran encuentro para el club, declaraciones que nadie puede creer.

“No me gusta que mi arquero saque un penal, porque eso quiere decir que tenemos detalles que podemos mejorar. No creo que haya sido el mejor partido, creo que hemos sido más sólidos en partidos en los que mi portero no es tanto la figura. Ellos también nos generan [Mazatlán] y eso es en lo que debemos de trabajar, porque no podemos dar esas ventajas”, habló el técnico sobre la actuación del costarricense, quien llegó al equipo para el Apertura 2025 .

Pumas MX Keylor Navas fue la figura de Pumas al parar un penal y tener buenas intervenciones, situación que no le agradó a Efraín Juárez

Navas se convirtió en héroe de Pumas al tener una buena actuación bajo los 3 palos luego de parar su primer penal en la Liga BBVA MX, cuando el marcador iba 2-1 a favor de Pumas que, de no atajarlo, pudo haber sido el empate, lo que cambiaría el rumbo del partido.

TE PUEDE INTERESAR:



Keylor Navas, figura de Pumas ante Mazatlán, según estadísticas

Keylor Navas fue pieza fundamental en la obtención del triunfo de Pumas sobre Mazatlán, por ello el costarricense fue considerado uno de los mejores jugadores del partido pues, según la plataforma Sofascore, obtuvo de calificación 8 de 10.

🎙️"El primer defensa son mis delanteros, hemos ido de menos a más en todo sentido, más allá del triunfo, me importa más el desarrollo y el funcionamiento del equipo. Tenemos 6 partidos sin perder, el equipo va bien, pero sin echar campanas al vuelo, vamos paso a paso": Efraín… pic.twitter.com/uKOTY58nWL — PUMAS (@PumasMX) September 13, 2025

El arquero solo estuvo abajo por una décima de Guillermo Martínez, quien fue el MVP del duelo al marcar un doblete, después de una seguidilla de partidos sin hacerlo y de errar goles cantados. El delantero salió al minuto 83 para darle entrada a José Juan Macías, quien no anotaba desde la jornada 2 del Clausura 2025.

Pumas buscará continuar con su buena racha el próximo fin de semana, aunque no la tendrá nada fácil, pues el 20 de septiembre recibirá en CU a Tigres, equipo que se ubica en la quinta posición de la Tabla General con 14 puntos, 2 más que el conjunto de la UNAM.