No todos coinciden: esta es considerada la mejor playera del Club América en su historia

América se encuentra consolidado dentro de los primeros puestos del Torneo Apertura 2025 y es uno de los equipos que se mantienen invictos en esta temporada del futbol mexicano . En este 2025, Las Águilas presentaron una de las playeras más bonitas de los últimos años, siendo esta la titular. Sin embargo, gracias a un análisis realizado por la inteligencia artificial de ChatGPT, se dio a conocer que la mejor playera en la historia del América es otra.

Según la IA de ChatGPT, la indumentaria más bonita que tuvo el América en su historia fue la de la temporada 1984/85 también conocida como la playera de la ‘V’ en el pecho. Lo cierto es que el conjunto azulcrema ha tenido camisetas icónicas, y elegir la “mejor de toda la historia” siempre es algo subjetivo, pero para la inteligencia artificial la ganadora es la ya mencionada. Por otro lado, André Jardine tomó una decisión con Alejandro Zendejas para que regrese a su mejor nivel .

Mexsport La mejor playera en la historia del América, según la inteligencia artificial

¿Por qué la playera de la temporada 1984/85 es la mejor de la historia del América, según la IA?

Según ChatGPT, esta camisa tenía una identidad única, ya que su diseño en “V” con los colores azul y rojo sobre el fondo amarillo quedó grabado como un sello de época. Era diferente a todo lo que se veía en México y en Latinoamérica en ese momento. Además, esa playera acompañó a un América dominante, en una de las épocas más doradas de la institución.

Fue campeón de varios títulos de Liga y vistió a jugadores históricos como Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, Carlos Reinoso y Daniel Brailovsky. Representa la consolidación de la grandeza del club en los 80. Por otro lado, la IA menciona que para la afición, es sinónimo de orgullo, porque no solo se ganó en la cancha, sino que marcó identidad estética. De hecho, en reediciones modernas (2013, 2016, 2020) sigue siendo de las más vendidas.

Finalmente, la inteligencia artificial remarca que esa playera trascendió lo deportivo; se volvió un símbolo pop del futbol mexicano y es recordada incluso por hinchas de otros equipos. ChatGPT también destacó a otras camisetas, como la de la temporada 1994/95 del 80 aniversario o la utilizada en la temporada 2008/09 que estaba inspirada en el Centenario del Estadio Azteca (hoy Banorte).