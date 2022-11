Lo que no viste del día nueve del Mundial de Qatar 2022

Se terminó la segunda fecha de la Fase de Grupos con la actividad del Grupo G y Grupo H. Hoy jugaron Camerún contra Serbia, Corea del Sur vs Ghana, Brasil vs Suiza y Portugal vs Uruguay.

Con los resultados del día tuvimos tres victorias y un empate: Camerún 3-3 Serbia, Corea del Sur 2-3 Ghana, Brasil 1-0 Suiza y Portugal 2-0 Uruguay.

El primer partido del día quedó empatado Camerún 3-3 Serbia, un partido con muchos goles y marcó un registro interesante pues ambos equipos marcaron dos goles en pocos segundos. Serbia perdía 0-1 y se puso 2-1 con 2 goles en 148 segundos y Camerún perdía 1-3 y se pone 3-3 con 2 goles en 151 segundos.

Con el empate, Camerún alcanza su peor racha sin ganar en la Copa del Mundo (9 partidos consecutivos) y con este empate ante Serbia, Nicolas N’Koulou termina la peor racha de derrotas consecutivas de un jugador en toda la historia de la Copa del Mundo pues había perdido todos sus partidos (7 de 7) en el torneo.

En el segundo partido, Corea del Sur 2-3 Ghana, se registró el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la Copa del Mundo. Corea del Sur nunca ha ganado en la segunda jornada de una edición de la Copa del Mundo (4 empates y 7 derrotas) y el autor de los goles de Corea, Cho Gue-Sung fue el primer delantero en anotar un doblete para la selección en Mundiales. Por otra parte, Ghana continúa sin perder en el segundo partido del torneo (dos victorias y dos empates).

En el tercer juego del día, Brasil 1-0 Suiza, Brasil se convirtió en la segunda Selección clasificada a Octavos de Final y logró firmar la mejor racha de partidos consecutivos sin perder en fase de grupos pues lleva 17 partidos sumando puntos. Su última derrota fue en 1998 ante Noruega. Suiza se mantiene en segundo lugar del grupo y puede clasificar si gana su siguiente partido o si empata y Brasil gana su último partido.

En el último juego, Portugal 2-0 Uruguay, la FIFA le había dado el primer gol a Cristiano Ronaldo y después hicieron la modificación pues no había tocado el balón y el gol fue de Bruno Fernandes, con el triunfó, Portugal se convirtió en la tercera selección clasificada a Octavos de Final.

Por otra parte, Uruguay necesita ganar para clasificar o podría quedar eliminado por Ghana. En su último partido se juega su clasificación.

