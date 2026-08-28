GTA VI: mapa gigante, 80 horas de contenido y un mundo más vivo que nunca

Cada vez falta menos para regresar a Vice City y, con las nuevas previews de GTA VI, comienzan a conocerse más detalles sobre lo que Rockstar Games está preparando para su próximo gran lanzamiento.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el tamaño del mundo. Algunos reportes aseguran que el mapa podría ser aproximadamente tres veces más grande que el de Red Dead Redemption 2. Sin embargo, Rockstar todavía no ha confirmado oficialmente sus dimensiones en kilómetros cuadrados.

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También se ha reportado que la aventura podría ofrecer alrededor de 80 horas de contenido entre historia y misiones secundarias, aunque esta cifra tampoco ha sido confirmada oficialmente por Rockstar.

Un estado completo por explorar

La aventura tendrá lugar en Leonida, el estado ficticio inspirado en Florida. Vice City será nuevamente uno de los grandes protagonistas, pero no será la única región que podremos explorar.

El mapa incluirá lugares como Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia y Mount Kalaga, creando un mundo mucho más variado que la ciudad que conocimos en GTA Vice City.

🚨🔥 ¡GTA VI será ENORME!



El nuevo vistazo revela un mundo abierto gigantesco, con una duración estimada de 80 horas, nuevas actividades, una policía más inteligente, robos más elaborados y un mundo mucho más vivo. 🌴🚓



👀 Y esto es apenas una parte de todo lo que se cocina. pic.twitter.com/Wy8ypEbmZi — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) August 28, 2026

En el centro de la historia estarán Jason Duval y Lucia Caminos, los protagonistas que podremos controlar y entre quienes podremos alternar durante diferentes momentos de la aventura.

Un mundo mucho más vivo

Rockstar parece estar llevando la simulación del mundo abierto a otro nivel. Los NPC tendrán rutinas y comportamientos más elaborados, mientras que la densidad de peatones y vehículos buscará hacer que las ciudades y carreteras se sientan constantemente activas.

La policía también tendrá un comportamiento más sofisticado. Las persecuciones serán más tácticas y los agentes podrán reaccionar a diferentes elementos relacionados con los personajes, incluyendo la ropa o las herramientas que utilicen.

Incluso nuestro propio físico tendrá importancia. GTA VI contará con actividades relacionadas con el ejercicio y la condición física, capaces de modificar la apariencia de los protagonistas.

Robar un coche ya no será tan sencillo

Los robos de vehículos también tendrán más profundidad. Algunos automóviles contarán con sistemas de seguridad y podrían requerir herramientas específicas para ser robados, haciendo que este tipo de actividades sean más elaboradas que simplemente romper una ventana y arrancar.

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Y cuando no estemos escapando de la policía, tendremos un enorme catálogo de actividades para realizar: buceo, kayak, jet ski, paracaidismo, básquetbol, clubes y diferentes actividades secundarias.

El teléfono celular también tendrá un papel fundamental. Las redes sociales y otras funciones del móvil estarán integradas en el mundo y serán parte de la experiencia.

Todo esto se complementará con mejoras en el combate, sigilo, persecuciones y robos, sistemas que prometen ofrecer mayor libertad para decidir cómo afrontar diferentes situaciones.

GTA VI quiere ser más que un mapa gigante

El verdadero objetivo de Rockstar parece estar en la densidad y profundidad del mundo, no solamente en hacerlo más grande.

Leonida buscará convertirse en un escenario donde los personajes tengan rutinas, los NPC reaccionen a lo que sucede, las actividades secundarias tengan mayor peso y prácticamente cada rincón pueda esconder algo.