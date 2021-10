La nueva regla que limita la longitud del palo de golf

El mundo del golf está viviendo un tiempo de cambios. Los dos organismos rectores, Royal & Ancient y USGA, promovieron una nueva regla que limita la longitud del palo y que entrará en vigor a partir del 2022.

A principios del 2021, los dos organismos se manifestaron a favor de hacer varios cambios en las reglas del golf. El argumento principal fue asegurarse de que “el golf pueda vivir durante 100 años más”. Uno de esos cambios, es relacionado a la longitud del palo.

La nueva regla en el golf

La nueva regla limita la longitud de cualquier palo a 46 pulgadas, salvo el putter, aplicable en competencias oficiales y amateurs. Todo generado por las exageradad distancias de Bryson DeChambeau, quien recientemente experimentó con un driver de 48 pulgadas.

Los escenarios en donde podríamos ver esta regla, son el Open Championship y en el US Open. Aún no se sabe qué sucederá en torneos como el Masters, el PGA Championship, el PCA Tour o el European Tours, que no rigen los organismos antes mencionados.

El efecto DeChambeau

Desde que se dio a conocer en el mundo del golf, Bryson DeChambeau ha sido una figura mediática que ha estado en el ojo del huracán. Primero fue porque pegaba largo como pocas veces se había visto.

Posteriormente por una dieta específica que él adpotó para aumentar 20 kilos y así ganar distancia, para después se criticado por jugar lento. Ahora, parece que fue él quien generó el cambio de regla, tras su experimento reciente.

“Es un poco halagador que hayan pensado en esa medida. Durante mucho tiempo hablé de ese driver de 48 pulgadas y no me funcionó como quería. Es genial ver que hay algún cambio en las conversaciones que he tenido”, declaró DeChambeau al enterarse del cambio de regla.

