Estas son las nuevas reglas que se van a aplicar en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La próxima Copa Mundial de la FIFA, está siendo una de las más novedosas de la historia, pues será la primera con 48 selecciones clasificadas, situación que no había sucedido nunca en la historia de las justas mundialistas.

Sin embargo, no es la única cuestión nueva que va a tener este campeonato del mundo, también se van a implementar nuevas reglas en el torneo, todo esto pensado en el beneficio del juego y espectáculo para los millones de aficionados al futbol.

Resumen México 2-4 Suiza | Partido amistoso, Fecha FIFA

¿Cuáles son las nuevas reglas que se van a implementar en el mundial?

La FIFA ha confirmado que serán cuatro las nuevas reglas que se van a implementar desde el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, las cuales van enfocadas a evitar que se pierda tiempo innecesario durante los partidos.

La primera regla es que al momento de hacer un cambio, el jugador tendrá 10 segundos para abandonar el terreno de juego, pero en caso de no cumplir con el tiempo, el elemento que va a ingresar, tendrá que esperar un minuto para poder pisar la cancha.

La segunda norma, aplicará en los saques de banda, donde se van a dar cinco segundos para poder el balón en juego, en caso de tardar más tiempo, la posesión va a pasar al equipo rival.

También se han hecho modificaciones para el momento de recibir atención médica, donde se determina que un futbolista que tuvo que ser atendido por los doctores, tendrá que esperar un minuto de juego para poder volver a ingresar a la cancha.

Finalmente, tenemos una nueva normativa para el VAR, el cual ahora va a estar facultado para revisar las segundas tarjetas amarillas, al igual que los posibles errores que se puedan presentar al momento de marcar un tiro de esquina.

