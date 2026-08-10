¿Nuevo juego de Sonic está cerca? Así fue la importancia de las películas para SEGA

El 13 de febrero del 2020 el mundo de los videojuegos sorprendió a propios y extraños con la llegada de Sonic a la pantalla grande, uno de los personajes más importantes en la historia de este mercado que, a pesar de su vejez, se mantiene como uno realmente rentable en esta comunidad.

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Seis años han pasado desde aquel momento y, la realidad, es que los resultados en cuanto a ventas se refiere han superado las expectativas. Es así como, a partir de ahora, no se descarta el regreso de un nuevo videojuego de Sonic después del éxito que ha generado en los cines.

¿Sonic tendrá un nuevo videojuego gracias al éxito de sus películas?

Shiji Utsumi, presidente y director de operaciones de Sega, compartió una entrevista publicada por Famitsu en donde reveló que el éxito comercial de Sonic en la pantalla grande ha sido por demás espectacular, hecho que ha permitido a Sega explorar nuevos horizontes durante esta década.

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Eso ha permitido que Sega se centre en otros proyectos de cara al futuro a mediano y largo plazo gracias al éxito que actualmente ostenta. Y aunque no reveló qué clase de proyectos tiene en mente, usuarios apuntan a la posibilidad de un nuevo videojuego de Sonic toda vez que fue aquí en donde el personaje se hizo popular.

Cabe mencionar que Sonic es, posiblemente junto a Mario Bros y Crash Bandicoot, los representativos más importantes que existen en la historia de los videojuegos, por lo que el salto al cine permitió al marsupial entrar de nuevo en el debate actual a través de nuevas generaciones de gamers.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Sonic?

Mientras se conocen más detalles del posible retorno de Sonic a los videojuegos, vale decir que la cuarta entrega en los cines se llevará a cabo en marzo del próximo año, por lo que Utsumi aseguró que esta producción contará con efectos visuales “impresionantes” junto con el regreso de Jim Carrey.