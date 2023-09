El NUEVO setlist que The Weeknd preparó para su concierto de hoy en el Foro Sol

The Weeknd tendrá dos fechas en el Foro Sol de la Ciudad de México entre el viernes 29 y sábado 30 de septiembre como parte de la gira ‘After Hours Til Dawn'. El ansiado regreso del cantante canadiense a México tiene a sus fans a la expectativa de nuevas sorpresas sobre el escenario, toda vez que sus presentaciones en vivo suelen ser verdaderos espectáculos.

El concierto promete ser más que un simple recital de los éxitos que han marcado la carrera del artista de 33 años, las personas presentes en el recinto se verán envueltas en una experiencia audiovisual sin precedentes, mientras disfrutan de himnos como ‘Blinding Lights', ‘In The Night’ y ‘Save Your Tears'. Durante su presentación en Monterrey, The Weeknd ya dio una probadita de lo que podemos esperar para sus dos conciertos en la capital del país.

¡Neymar falla el penalti! El brasileño no pudo abrir el marcador | Liga Saudí

Te puede interesar: El outfit de Canelo cuesta más que un coche

El concierto iniciará a las 19:30 horas y, según los reportes, tendrá como abridores a Kaytranada y Mike Dean. El hombre de la noche saldrá al escenario del Foros Sol aproximadamente a las 21:00 horas. Te recomendamos llegar con buen tiempo de anticipación para evitar la saturación y encontrar lugar de estacionamiento. Si te mueves en transporte público, la estación más cercana al lugar del evento es Ciudad Deportiva.

El setlist que The Weeknd tiene preparado para el concierto en el Foro Sol



Se espera que The Weeknd cante gran parte de sus éxitos frente a un abarrotado Foro Sol el viernes 29 y sábado 30 de septiembre. A continuación te dejamos el posible setlist:

‘La fama’

‘Party Monster’

‘Take My Breath’

‘Sacrifice’

‘How Do I Make You Love Me?’

‘Can’t Feel My Face’

‘Lost In The Fire’

‘Hurricane’

‘The Hills’

‘Kiss Land’

‘Often’

‘Crew Love’

‘Starboy’

‘House Of Balloons’

‘Heartless’

‘Low Life’

‘Reminder’

‘Circus Maximus’

‘Faith

‘After Hours’

‘Earned It’

‘Out Of Time’

‘I Feel It Coming’

‘Die For you’

‘Is There Someone Else?’

‘I Was Never There’

‘Wicked Games’

‘Call Out My Name’

‘The Morning’

‘Save Your Tears’

‘Less Than Zero’

‘Blinding Lights’

‘Tears In The Rain’

‘Creepin’’

‘Popular’

‘In your eyes’

‘Moth to a flame’

Te puede interesar: Memes y reacciones de la falla de Neymar ante el Al Shabab