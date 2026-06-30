Fue vital en el tricampeonato del América, hoy Jonathan dos Santos sorprende con su nuevo trabajo

Una de las razones por las cuales el Club América debe reforzarse de cara al siguiente torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX deriva del retiro de Jonathan Dos Santos, quien decidió colgar los botines al término de la campaña pasada considerando que ya cuenta con 36 años de edad.

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Jonathan dos Santos fue fundamental en el último tricampeonato que el Club América tuvo de la mano de André Jardine, por lo que entiende que este es el mejor momento para confirmar su retiro como profesional. Ahora bien, ¿a qué se dedicará ahora luego de su etapa en el futbol?

Este es el nuevo y sorpresivo trabajo de Jonathan dos Santos, exjugador del América

Fue por medio de sus redes sociales que Jonathan dos Santos compartió con sus seguidores una nueva faceta en su vida, pues luego de su etapa como jugador ahora el mexicano se dedicará a explotar sus virtudes como modelo, algo que lo ha caracterizado a lo largo de los últimos años..

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“Quiero compartirles una cosa super importante y especial para mi. Voy a asistir a la Fashion Week en París 2026. Ya saben que a mi me encanta la moda y estoy muy feliz de poder cumplir un sueño, para mi también es un honor ser mexicano, uno de los pocos futbolistas en poder estar en un evento de estas dimensiones”, explicó.

Esta situación, como era de esperarse, generó una serie de comentarios de parte de los amantes al Club América en las redes sociales. Y si bien algunos se extrañaron con la noticia, la mayoría le deseó el mejor de sus éxitos luego de la etapa que vivió en el terreno de juego.

¿Cómo le fue a Jonathan dos Santos en su etapa en el América?

Jonathan dos Santos llegó al América en enero del 2022 proveniente del Galaxy de la MLS. Los primeros torneos del mexicano fueron en extremo complicados; sin embargo, con la llegada de André Jardine se volvió titular indiscutible y, al término de su etapa, no solo sumó tres títulos de Liga, sino también 1 gol y 5 asistencias en 165 duelos disputados.