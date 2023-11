El mundo que pretedemos conquistar no tiene fin; no tiene bordes por el cual precipatarnos, o por el cual navegar hacia la oscuridad. Un hombre no debe perseguir más que la luz de la sabiduría, valientemente, incesante y sin errar

Fernando de Magallanes, el hombre que lideró la primera circunavegación a la Tierra.

Hay quienes se atreven a mirar más allá de lo que el resto lo hace. Son aquellos que se han aventurado a los confines del planeta para descubrir lo que hay del otro lado. Son hombres y mujeres irrefrenables que han ensanchado fronteras y edificado imperios. Magallanes, Colón, Marco Polo, Amundsen, Cook, Drake, Da Gama. Son exploradores que han tenido la visión para cambiar el orden establecido. Descubrieron nuevos territorios, abrieron rutas comerciales; conectaron continentes, cambiaron su mundo. Son emprendeores descomunales que se jugaron la vida y el prestigio en cada intento. La NFL tiene ese carácter. Ha sido capaz de atraer la atención del mundo hacia un deporte que primordialmente sólo se juega en Norteamérica.

Madrid, Sao Paulo y Río de Janeiro sueñan ya con ser parte de su imperio. La liga deportiva más poderosa del mundo no sólo ha enamorado a México, Londres, y Frankfurt, sino que apunta hacia nuevos territorios. El renovado Estadio Santiago Bernabeu y el Metropolitano del Atlético ya se apuntaron en la lista para recibir un juego de la NFL. Brasil, el mercado más poderoso de Latinoamerica, también levanta la mano con el Maracaná de Río de Janeiro y el Morumbí de Sao Paulo. El espectáculo de la NFL es de tal calibre, la marca ha alcanzado tal prestigio, que no importa si esos países tienen o no una tradición de futbol americano, el tamaño de su mercado es territorio explotable hacia el futuro cercano.

El beisbol en México con el espíritu de los exploradores

A escala nacional, el beisbol mexicano también muestra el espíritu de los exploradores. La Liga Mexicana de Beisbol se expande a 20 equipos en 2024 con la llegada de Dorados de Chihuahua y Conspiradores de Quéretaro. Esta noticia corona un año espectacular para este fabuloso juego. Ha sido -sin duda- el mejor año de la historia para el beisbol nacional, reconocido -además con el PRemio Nacional del Deporte.

Chihuahua es un estado de gran tradición beisbolera y con una liga estatal muy fuerte. La afición está garantizada. Ojalá que puedan reunirse todos los elementos para que el entorno sea sustentable. Por su parte, Quéretaro, una de las plazas con mayor crecimiento en el país, tendrá la misión de crear una base de fanáticos, cautivar a las nuevas generaciones, y generar el ambiente necesario para poner de moda el juego en la ciudad. Históricamente, Quéretaro ha batallado para mantener estable el futbol de primera división. Ojalá que el beisbol pueda echar raíces y genere el ambiente familiar que tanto necesita esta capital.

El golpe mediático más poderoso lo ha dado la organización de los Charros de Jalisco. La familia González Íñigo, autéticos fanáticos del juego, han rescatado la atribulada franquicia de los Mariachis de Guadalajara, y tendremos Charros en la Liga Mexicana de Beisbol, de abril a septiembre, y también en la Liga Arco Mexicana del Pacífico de octubre a febrero. Es un esfuerzo titánico el que realizarán los Charros para mantener encendido el beisbol en Guadalajara y replicar -ahora durante 42 semanas por año- la gran experiencia que ya disfrutan los fanáticos en el estadio AGA Panamericano. Los Charros se suman a Sultanes de Monterrey como las dos franquicias que se han atrevido a ampliar su oferta de espectáculo y competir en las dos ligas.

Mi respeto y admiración a sus dueños por emprender esta atrevida aventura. ¿Estimulará esto a los Diablos Rojos de México? ¿Podemos soñar los aficionados de la capital con tener beisbol de la Liga Arco Mexicana del Pacífico? ¿Veremos algún día a los clubes con más campeonatos en el deporte mexicano frente a frente? ¿ Diablos vs Naranjeros? Soñemos. Porque como dijo alguna vez el capitán Fernando de Magallanes: “El mundo que pretedemos conquistar no tiene fin; no tiene bordes por el cual precipatarnos”.

