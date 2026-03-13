“NUNCA FUE SU CASA": el DURO mensaje de Pumas a Cruz Azul previo al Clásico de la Obsesión

Cruz Azul volverá a la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria para enfrentar a los Pumas en compromiso de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, un escenario que fungiera como hogar de La Máquina durante el Apertura 2025 y que dejó gratos recuerdos.

Sin embargo, a pesar de los buenos resultados cosechados en CU, los Universitarios no quisieron renovar la renta del inmueble y dejaron claro que el estadio nunca fue casa de los Cementeros.

CU nunca fue casa de Cruz Azul

Álvaro Angulo dejó claro que el Estadio de CU nunca fue casa de Cruz Azul, a pesar de que el inmueble se convirtió en un fortín para La Máquina e incluso les alcanzó para ganar la Copa de Campeones de la Concacaf.

“CU es casa de Pumas, nunca fue de Cruz Azul. Que la afición se sienta dueña de su estadio. Venimos trabajando con humildad. Al final, cuando Cruz Azul se siente favorito, ganarle el sábado será satisfactorio”, declaró Angulo este jueves 12 de marzo en conferencia de prensa.

“Cuando llega una victoria se disfruta mucho. CU siempre será casa de Pumas. Ese picante es bueno. Ellos también harán su conferencia”, agregó.

Cruz Azul llegará a este encuentro como líder general de la competencia, mientras que los Pumas buscan escalar de la quinta posición para encarar la Liguilla desde un mejor puesto que les permita cerrar sus duelos en casa.

Además, La Máquina llegará con una racha de cinco juegos sin perder cuando se presenta como visitante en CU; sin embargo, Angulo le resta poca importancia al rival que tendrán enfrente y señaló que para ellos solo es un rival más.

“Para nosotros es un partido más. Importante, pero de tres puntos. Para ellos puede ser más importante por el liderato. Tenemos que ganar, no nos permitimos otro resultado”, dijo Angulo en conferencia.

Pumas y Cruz Azul se enfrentarán este sábado 14 de marzo en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en compromiso de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

