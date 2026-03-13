Lo ganó todo con Inter de Milan, guió a su Selección hasta la Final del Mundial y ahora vuelve del retiro a sus 41 años

Wesley Sneijder brilló en su paso por el Real Madrid y formó parte del mejor Inter de Milan de la historia al ganarlo todo en 2010 de la mano de José Mourinho, además de disputar la Copa Mundial de la FIFA de Sudáfrica 2010 en donde su selección llegó hasta la Final.

El centrocampista neerlandés ya había anunciado su retiro en 2019 cuando jugaba con el Al Gharafa, pero ahora ha regresado a las canchas para probar suerte en la Cuarta División de su país con el OMS'75, un club amateur que es dirigido por su hermano.

Wesley Sneijder vuelve del retiro a sus 41 años

La presencia de Wesley Sneijder en una cancha de futbol no puede pasar desapercibida y fue lo que pasó este fin de semana cuando el jugador regresó del retiro para jugar los últimos 20 minutos con el OSM'75, un equipo amateur de la Cuarta División del futbol de los Países Bajos.

Sneijder ingresó a la cancha al minuto 70 ante el Focus '07, lo que de inmediato desató la algarabía en el Estadio Maarssenbroek de la provincia de Utrecht en donde se congregaron cerca de mil aficionados.

El regreso a las canchas de Sneijder fue especial, tanto para él como para su familia, ya que compartió cancha con su hermano menor Rodney, mientras que fue dirigido por su hermano mayor, Jeffrey, quien realiza funciones de segundo entrenador en el equipo.

Wesley Sneijder en su regreso a las canchas

"Siempre he dicho que el futbol es el juego más bonito. Si aún puedes jugar ¿por qué no hacerlo?", declaró Wesley Sneijder al finalizar el encuentro para el diario De Telegraaf.

Sin embargo, su regreso a las canchas estuvo marcado por la polémica ya que el equipo rival acusó al OSM'75 de abusar de los cambios y de realizar cuatro modificaciones en lugar de las tres permitidas, una situación que será revisada por las autoridades correspondientes.

