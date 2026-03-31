Bosnia y Herzegovina 0-1 Italia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del repechaje de la UEFA para calificar a la Copa Mundial de la FIFA TM; marcador online

El Estadio Bilino Polje se convertirá en una caldera donde solo uno sobrevivirá. Bosnia y Herzegovina e Italia se enfrentan en la final del repechaje de la UEFA, con un boleto directo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en juego. Para los "Azzurri", es una cita con la historia y el miedo; para los "Dragones", la oportunidad de volver a la gloria.

Bosnia llega con la moral por las nubes tras un camino dramático. Luego de perder la clasificación directa ante Austria, el equipo de Sergej Barbarez revivió al empatar de forma agónica ante Gales en semis y avanzar en penaltis. Con una racha de cinco partidos sin perder y liderados por el eterno Edín Dzeko, los locales buscan romper la maldición de los playoffs que los marginó de Sudáfrica 2010 y cuatro Eurocopas.

Por su parte, la Italia de Gennaro Gattuso llega con paso firme tras vencer 2-0 a Irlanda del Norte. Sin embargo, la sombra de las eliminaciones ante Suecia (2017) y Macedonia del Norte (2022) pesa en el ambiente. Con siete triunfos en sus últimos ocho duelos y figuras como Sandro Tonali en plan estelar, Italia es favorita, pero sabe que no se permiten errores: un tercera fiesta mundialista seguida sin el tetracampeón es impensable.

Pronóstico Bosnia y Herzegovina vs Italia hoy martes 31 de marzo 2026

A pesar de jugar en el hostil Estadio Bilino Polje, la selección italiana parte como favorita con una probabilidad de victoria cercana al 55-60%. El equipo de Gennaro Gattuso llega con una racha de siete triunfos en sus últimos ocho compromisos y una solidez defensiva que recuerda a sus mejores épocas, habiendo resuelto con solvencia la semifinal ante Irlanda del Norte (2-0).

El Favorito: Italia

Horario y dónde seguir en vivo el Bosnia y Herzegovina vs Italia

Hora: 12:45 horas tiempo del centro de México

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