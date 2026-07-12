El futuro de Brian Rodríguez en el Club América podría tener un giro de 180 grados

Brian Rodríguez estaba fuera de los planes del Club América para afrontar el Apertura 2026. Si bien es cierto que el extremo fue determinante a lo largo del Clausura 2026, la directiva azulcrema tenía la intención de desprenderse de él para liberar un cupo de jugador extranjero, además de dejar ir uno de los contratos más elevados de la plantilla. Sin embargo, su situación habría cambiado drásticamente.

El ‘Rayito’ no tuvo su mejor Mundial con la Selección de Uruguay, el cual pudo haber sido una vitrina perfecta para vender al mundo el talento del delantero. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa fue eliminado en fase de grupos, siendo un total fracaso para una de las selecciones campeonas del mundo. En este contexto, la información señala que Brian Rodríguez se mantendría en Coapa para el Apertura 2026.

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Brian Rodríguez apunta a quedarse en el Club América

Diversos reportes recientes indican que Rodríguez se mantendrá en el América a pesar de tener sondeos desde otras ligas fuera de México, donde incluso habría un equipo de Europa interesado. No obstante, solo se han mantenido en simples sondeos, por lo que no ha llegado ninguna oferta formal por Brian a las oficinas del Nido de Coapa.

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Por otro lado, la información señala que el delantero charrúa se encuentra cómodo en el América y muy feliz junto a su familia. La única manera de que el jugador abandone la institución azulcrema es si llega una oferta muy grande por su ficha. De lo contrario, continuará siendo futbolista de las Águilas para el Apertura 2026.

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América se prepara para un Apertura 2026 con Guillermo Almada

América iniciará el Apertura 2026 con un proyecto renovado bajo el mando de Guillermo Almada. El entrenador uruguayo tendrá la misión de recuperar protagonismo en la Liga BBVA MX y construir un equipo competitivo desde las primeras jornadas del campeonato.

La directiva azulcrema trabaja en la conformación del plantel y analiza posibles movimientos en el mercado de fichajes. Almada busca un conjunto intenso, dinámico y con mayor velocidad en la recuperación, características que marcaron a sus anteriores equipos en el futbol mexicano.

Además de los refuerzos, el técnico deberá definir el futuro de varios jugadores que podrían salir de Coapa. América afrontará un semestre exigente, por lo que contar con un plantel amplio será clave para competir por el título del Apertura 2026.