Atlante es uno de los equipos más longevos del futbol mexicano, por lo que merecía estar de nueva cuenta en la Primera División y qué mejor manera que hacerlo de la mano de Azteca Deportes. Su regreso ilusiona a los aficionados que por años tuvieron que verlo descender y jugar en la Liga de Expansión MX, pero también porque registraron una buena pretemporada, sobre todo en su último partido.

En su último partido de preparación, los Potros de Hierro sacaron un buen resultado, pues empataron a 3 goles con Toluca, quien ganó 2 títulos de manera consecutiva de la Liga BBVA MX y es el reciente campeón de la Concachampions tras derrotar a Tigres.

Atlante ilusiona a su afición en pretemporada: el regreso del Potro a la Liga BBVA MX tras años de ausencia|Atlante FC

Los goles de Atlante fueron obra de Calzadilla, Carrera y Charcopa, para así dar por finalizados los partidos de preparación en lo que será su regreso al máximo circuito tras 12 años de ausencia.

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El regreso del Atlante a la Liga BBVA MX

Los Potros de Hierro están de nueva cuenta en la Liga BBVA MX, tras permanecer 12 años en la que hoy es llamada Liga de Expansión MX. Pero no solo eso, pues la actual directiva del club informó que el club jugará en un inmueble que por muchos años fue su casa. Estadio Ciudad de México, antes Azteca.

A mediados de los años 2000, la entonces directiva del Atlante decidió mudar al equipo a Cancún, Quintana Roo, uno de los lugares paradisíacos del país, pero que resultó contraproducente, pues fue en esta sede donde descendieron en 2012.

No obstante, los primeros años fueron mágicos en el Caribe, ya que el equipo del pueblo conquistó un título de la Liga BBVA MX y otro más de Concachampions, que le dio el boleto al Mundial de Clubes de 2009 para enfrentar a un Barcelona que era considerado el mejor club de la época.

El primer partido de Atlante en Primera División

Atlante volverá a disputar un partido de Primera División el 16 de julio ante Necaxa a las 7 de la tarde en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Qué mejor manera que hacerlo en el considerado padre de todos los clásicos.