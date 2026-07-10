Una estrella de Club América estaría en la cuerda floja para el Apertura 2026

América Femenil continúa con la planificación de su plantilla para el Apertura 2026 y una de sus futbolistas podría tener un futuro incierto. Se trata de Annia Mejía, defensora que fue una de las piezas importantes del conjunto azulcrema durante los últimos torneos.

La ausencia de la central en parte del contenido difundido sobre el arranque de la pretemporada provocó dudas entre los aficionados. Aunque el club todavía no ha comunicado su salida, su nombre ya aparece entre las posibles bajas antes del comienzo de una nueva campaña de la Liga BBVA MX Femenil.

Annia Mejía podría salir de América Femenil

De acuerdo con diversos reportes, Annia Mejía estaría entre las jugadoras cuya continuidad no se encuentra completamente asegurada. La defensora encabeza una lista de posibles movimientos en la que también aparecen otros nombres del plantel azulcrema.

Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial por parte del Club América. La versión se originó principalmente por la ausencia de la futbolista en algunas publicaciones relacionadas con el regreso del equipo a los entrenamientos.

Annia Mejía, jugadora del Club América Femenil

Por esta razón, la posible salida debe manejarse como una versión y no como una decisión definitiva. Mejía todavía pertenece a la institución y será necesario esperar a que las Águilas presenten oficialmente sus altas y bajas para el Apertura 2026.

Annia Mejía renovó su contrato en enero de 2026

Uno de los detalles que genera dudas sobre su posible salida es que Annia Mejía renovó recientemente su vínculo con América Femenil. El conjunto de Coapa confirmó su continuidad el 20 de enero de 2026 mediante una entrevista publicada en sus canales oficiales.

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La renovación parecía asegurar su permanencia durante el nuevo proyecto deportivo. No obstante, tener contrato vigente no impide que el club pueda negociar una transferencia, acordar una rescisión o buscarle acomodo en otro equipo.

El panorama también podría depender de las modificaciones que realice la directiva en la defensa. América Femenil busca volver a competir por el campeonato después de quedarse cerca del objetivo en torneos anteriores, por lo que se esperan ajustes en distintas líneas del plantel.

Irene Guerrero celebrates her goal 1-2 of America during the 8th round match between Cruz Azul and America as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Unidad Deportiva Centenario Stadium, on February 09, 2026 in Cuernavaca, Morelos, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

La lesión que afectó la actividad de Annia Mejía

Mejía no pudo tener la continuidad esperada durante el Clausura 2026 debido a problemas físicos. La defensora atravesó una lesión muscular que limitó su participación y la obligó a trabajar en su recuperación durante varias semanas.

Esta situación redujo sus oportunidades dentro del equipo dirigido por Ángel Villacampa. Por lo tanto, su menor presencia no estuvo relacionada únicamente con decisiones deportivas, sino también con el tiempo que necesitó para regresar a las canchas.

Antes del inicio del Clausura 2026, la central había manifestado su intención de ayudar al América a pelear por los primeros puestos y terminar con la sequía de títulos del equipo.