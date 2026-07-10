OFICIAL: Cruz Azul jugará en el Estadio Akron la jornada 1 del Apertura 2026

Cruz Azul Hidalgo iniciará su participación en la Liga de Expansión contra Tapatío, equipo filial de las Chivas que juega en el Estadio Akron. El equipo filial de “La Máquina” arrancará su participación en el torneo Apertura 2026 de la LIGA BBVA Expansión MX el 26 de julio en uno de los estadios que fue sede durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La Liga de Expansión anunció su calendario hace unos días y se confirmó que la filial de Cruz Azul disputaría la jornada 1 contra Tapatío en casa del equipo jalisciense. El equipo formador de las Chivas usa como sede el estadio en Zapopan para este torneo después de haber jugado la última temporada en el Estadio Gregorio “Tepa” Gómez en el municipio de Tepatitlán.

Te invitamos a leer: El dardo de Esteban Solari a Efraín Juárez en su presentación con Pumas

🗓️ LISTA NUESTRA RUTA PARA EL AP26 🔜



Así será nuestro camino en la próxima campaña y necesitamos de su apoyo, Tapatíos ❤️



¡VAMOS CON TODO! 👏🏼#SiSeñor 🎺🎻 pic.twitter.com/wvgghCrfSR — Cantera Rojiblanca (@TapatioCD) July 6, 2026

¿En qué estadio juega Cruz Azul Hidalgo como local?

Cruz Azul Hidalgo volvió a la LIGA BBVA Expansión MX después de cinco años en los que la franquicia estuvo congelada debido a problemas financieros. Ahora, el equipo con sede en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul en el estado de Hidalgo juega de local en el Estadio Refundación, antes conocido como 10 de diciembre. Dicho inmueble tiene una capacidad de 17 mil personas y fue contruido en 1963 y no ha tenido grandes remodelaciones desde entonces.

Mientras la filial sabe dónde va a jugar sus partidos de local con certeza, el equipo principal no tiene la seguridad de dónde disputará sus encuentros. La LIGA BBVA MX acaba de anunciar que "La Máquina" hizo una solicitud para que sus juegos en casa sean disputados en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la capital mexicana, pero esa petición será revisada debido a las condiciones del inmueble ubicado en la Colonia Nochebuena.

Te puede interesar: Borja Iglesias ya reveló qué piensa de llegar a Club América para el Apertura 2026