Borja Iglesias ya reveló qué piensa de llegar a Club América para el Apertura 2026

Club América gestiona sus posibles altas y bajas de cara al Apertura 2026. Dentro de la lista de posibles fichajes que se han vinculado al equipo de Coapa se encuentra el de Borja Iglesias, actual futbolista del Celta de Vigo que ha sido objeto de deseo para algunos otros equipos de la Liga BBVA MX.

El delantero español rompió el silencio y reveló su postura sobre una hipotética llegada. Borja Iglesias no dudó en no cerrar las puertas a alguna posible negociación con las Águilas ahora que el mercado de fichajes se encuentra activo dentro de México, aunque aseguró que está cómodo en España.

Borja Iglesias se encuentra actualmente disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @BorjaIglesias9 / X

Borja Iglesias no le cierra las puertas al Club América, pero dijo que está feliz en Celta

Previo a los Cuartos de Final entre Bélgica y España, Borja Iglesias realizó una entrevista ante la prensa internacional. Surgió dentro de las dinámica una pregunta sobre su futuro y su posible llegada al Club América. “Siempre lo he dicho, la realidad es que soy súper feliz en Celta , en Galicia, en mi casa, pero lo del futbol es algo que nunca se sabe lo que pueda pasar. Estoy centrado en el Mundial, luego ir de vacaciones y volver a Vigo que es mi casa”, comentó Iglesias.

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Los números de Borja Iglesias en el Celta de Vigo

Borja Iglesias cuenta con un importante recorrido en el futbol de España y Alemania. Su recorrido dentro del Celta de Vigo le ha valido para sumar 29 goles en total, siendo uno de los papeles más destacados su reciente campaña en la que registró 18 goles en 50 partidos disputados.

Borja Iglesias suma 29 goles con el Celta de Vigo|Crédito: @BorjaIglesias9 / X

De acuerdo con Transfermarkt, el delantero español cuenta con una carta valorada en 3.2 millones de dólares. Sin embargo, en caso de que América busque completar la operación de su fichaje, habrá que tomar en cuenta los 3.14 millones de dólares que gana en España.

