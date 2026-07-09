OFICIAL: Cruz Azul pide jugar en el estadio Ciudad de los Deportes y se olvida del Banorte, antes Azteca

La LIGA BBVA MX anunció mediante un comunicado de prensa que Cruz Azul pide jugar como local en el Estadio Ciudad de los Deportes para el Apertura 2026. El cuadro cementero pone fin a su insistencia de jugar en el Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca, y a su etapa en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, a siete días de que arranque el nuevo torneo.

“El Club Cruz Azul solicitó hoy a la LIGA BBVA MX cambiar de sede sus partidos como local del Torneo Apertura 2026 al Estadio Ciudad de los Deportes”, dice el comunicado. “De conformidad con el Reglamento de Competencia, la solicitud deberá cumplir con el procedimiento establecido, incluyendo la revisión del terreno de juego y demás requisitos aplicables. Una vez concluido dicho proceso, la LIGA BBVA MX determinará lo conducente e informará con oportunidad”.

La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/P7WIM1MbF1 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 9, 2026

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Durante el Clausura 2026, Cruz Azul jugó sus partidos de local en dos sedes. "La Máquina" arrancó el torneo en el Estadio Cuauhtémoc luego de que los Pumas de Universidad Nacional decidieron terminar su arrendamiento del Estadio Olímpico Universitario. Los cementeros disputaron sus primeros ocho partidos en el inmueble poblano y cerraron la temporada en el Estadio Banorte luego de que se terminaran los trabajos de remodelación para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Así es el Estadio Ciudad de los Deportes, casa de Cruz Azul en el Apertura 2026

El Estadio Ciudad de Los Deportes fue construido por el ingeniero Modesto C. Rolland entre 1944 y 1946. Luego de varias remodelaciones, el inmueble ubicado en la Colonia Nochebuena en la capital del país tiene una capacidad para 30,247 personas.

Desde entonces, por lo menos cinco equipos de la LIGA BBVA MX han jugado en dicho estadio. Los primeros fueron el América, de 1947a 1955 con un regreso debido a las remodelaciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Asimismo, también Cruz Azul, Atlanta, Necaxa y Pumas pudieron llamar a la propiedad de la familia Cosío como su casa.