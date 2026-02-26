OFICIAL: Cruz Azul jugará su próximo partido de local en el estadio de los ‘Cañeros’ de Zacatepec

Cruz Azul Femenil disputará su próximo compromiso como local en el Estadio Centenario, inmueble ubicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, que actualmente funge como sede alterna del conjunto celeste para el Clausura 2026.

El encuentro corresponde a la Jornada 11 del Clausura 2026 y se jugará el jueves 12 de marzo de 2026 a las 15:45 horas (Tiempo del Centro de México). El rival será Necaxa Femenil, escuadra que llega tras conseguir su primera victoria de la campaña.

Al cierre de la Jornada 10, Cruz Azul Femenil ocupa la octava posición de la tabla general con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. En su más reciente presentación, el equipo se impuso 6-4 a Atlas.

Por su parte, Necaxa Femenil se ubica en el lugar 17 de la clasificación con tres unidades (una victoria y nueve derrotas). En la jornada anterior superó 2-1 a Querétaro en el Estadio Victoria.

Salida de Diego Testas del banquillo celeste

La directiva de Cruz Azul Femenil confirmó el 26 de febrero de 2026 la conclusión del vínculo laboral con el director técnico uruguayo Diego Testas. La institución informó a través de sus redes sociales que la decisión se tomó por mutuo acuerdo durante la fase regular del Clausura 2026.

Durante su gestión, el equipo alcanzó las semifinales en el Apertura 2025 (primera ocasión en la historia del club femenil en esa instancia) y estableció su mejor registro de puntos en fase regular. De manera interina, el cuerpo técnico quedó encabezado por Israel del Real, acompañado por Guadalupe Worbis como auxiliar y Laura Maravillas en la preparación física.

El Estadio Centenario, casa de los Cañeros

El Estadio Unidad Deportiva Centenario, inaugurado en 1969, es propiedad del Gobierno del Estado de Morelos y cuenta con capacidad para 14,800 espectadores. El inmueble dispone de superficie de césped natural y forma parte de un complejo que integra pista de atletismo, cancha de frontón, cinco canchas de uso múltiple, gimnasio-auditorio y un Centro de Medicina Deportiva.

A lo largo de su historia ha sido sede de clubes como Pumas Morelos y Ballenas Galeana en la entonces Primera ‘A’/Ascenso MX, además de albergar de manera temporal al Club Atlético Zacatepec durante la remodelación del Estadio Agustín “Coruco” Díaz.

Para el Clausura 2026 fue habilitado como sede oficial de Cruz Azul Femenil, tras trabajos de adecuación en vestidores, césped, sistema de riego y bancas móviles; se contempla una segunda fase de obras con circuito cerrado de videovigilancia y renovación de luminarias.

