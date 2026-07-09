Estos son los dos sacrificados de Cruz Azul previo al Apertura 2026

Los nuevos aires se hacen presentes en La Noria, pues recién anunciado el contrato de Joel Huiqui durante los próximos 3 años, se espera que el club tenga ciertos movimientos en cuanto a la plantilla. Y aunque se intentó de cierta forma, estos dos delanteros serían los sacrificados por parte de Cruz Azul. En ese sentido, se liberarían dos plazas de extranjero. A continuación todos los detalles.

Jorge Campos lo tiene claro: “El portero tiene mucho que ver en los equipos que están quedando fuera”

¿Por qué Cruz Azul no quiso a Gabriel Fernández ni a Giorgos Giakoumakis?

Estos dos temas causaron varios dolores de cabeza a la directiva cementera, quien apostó por ellos como parte del plan deportivo en ataque, sin embargo ambos no terminaron por destacar el tiempo y las formas deseadas. Aunque Gabriel Fernández tuvo buenas presentaciones y se esperaba que renovara, se indica que sus elevadas pretensiones económicas fueron un tema que los directivos no aceptaron.

Por su parte, el griego llegó en esta dinámica general de la la liga de traer refuerzos europeos. El griego tuvo un buen inicio, pero poco a poco se perdió en presentaciones cada vez más pobres a tal grado que jugó prestado en Grecia en los meses recientes. Ahora, se confirmó una venta al Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, donde La Máquina se quedó el 50% de su carta para futuras ventas.

Es decir, Cruz Azul se quedó sin dos delanteros, que es una zona cubierta en el entorno titular con Christian Ebere, pero donde en segunda línea parece hacer falta alguien que mantenga competencia interna con Nicolás Ibáñez. Además, ambos eran tomados como extranjeros, lo cual liberará un poco al equipo en dicho rubro que en ocasiones se convierte en problema para fichar y acomodar futbolistas.

¿Cruz Azul comprará un delantero como refuerzo estrella?

Justamente el equipo parece que tiene opción uno y dos cubiertas, sin embargo en casos extraordinarios no cuentan con un delantero centro que supla al nigeriano o al argentino. Por ello, es lógico que el equipo busque un refuerzo de peso. Y es que se recuerda que entre las opciones a futuro inmediato está la de Juan José Calero, que estaría en competencia con Cruz Azul Hidalgo, esperando que dé lo necesario para pensar en subirle al primer equipo.