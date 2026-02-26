OFICIAL: El nuevo 10 de la Selección Mexicana

Tenemos nuevo dorsal 10 en la Selección Mexicana de Futbol; Efraín Álvarez. El volante de las Chivas del Guadalajara usará el vistoso número en el partido contra el combinado islandés que se disputará en La Corregidora de Querétaro. El jugador con paso en Los Angeles Galaxy también porta dicho número con el 'Rebaño Sagrado' y buscará un poco de su 'magia' para llenarle el ojo a Javier Aguirre y meterse en la lista final para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con las alineaciones confirmadas para el partido frente al combinado europeo, rápidamente destacó el dorsal que portará Álvarez con la Selección Mexicana, a pesar de que hay nombres como el de Erick Sánchez del Club América, Roberto Alvarado de las Chivas o el bicampeón con los Diablos Rojos del Toluca; Marcelo Ruiz. A pesar de ello, el elegido fue el volante del conjunto tapatío y veremos si tiene ese diferenciador para llevar a buen puerto a México ante Islandia.

Partido por TV Azteca Deportes

Recuerda que, podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS el partido entre la Selección Mexicana de Futbol y el cuadro islandés por la señal de TV Azteca Deportes este miércoles 25 de febrero en punto de las 7:50 pm a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. Christian Martinoli, Luis García, David Medrano, Carlos Guerrero y Omar Villarreal te esperan para disfrutar uno de los últimos cotejos de preparación antes del debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Banorte ante Sudáfrica.

Finalmente, el dorsal 10 volverá a la Selección Mexicana ya que en los partidos ante Panamá y Bolivia (ambos con victoria de México por 1-0) no hubo un futbolista que portara dicho número en la convocatoria.