Club América tendría dura baja sin dejarle ni un centavo para el Apertura 2026

Club América comenzará una nueva etapa con Guillermo Almada como entrenador, quien ya había dirigido anteriormente en la Liga BBVA MX con buenos registros. El conjunto de Coapa no solo pierde al brasileño, pues también tendrá una dura baja sin dejarle ni un centavo para el Apertura 2026.

Jonathan Dos Santos sería el histórico del club que no va más para este nuevo torneo, pues diferentes fuentes confirman que el mediocampista se retirará de las canchas. El ex del Barcelona arribó a la CDMX tras unas pequeñas vacaciones y todo apunta a que en las próximas horas se despedirá oficialmente de las Águilas, que le ofreció una propuesta para él.

Todo a punta a que Jonathan Dos Santos anunciará su retiro de las canchas.

El logro de Jonathan con América

El canterano del Barcelona llegó al Club América en verano 2022 tras su estadía por Europa y Estados Unidos. El jugador de 36 años fue refuerzo bomba del equipo, pero conforme pasaron las temporadas perdió protagonismo.

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Dos Santos recuperó el protagonismo y la capitanía tras la llegada de André Jardine a las Águilas y fue en el primer torneo del brasileño que levantaron el título de la Liga BBVA MX. La misma dosis aplicaron en las 2 temporadas venideras para consagrarse tricampeones.

Los números y récord de Jonathan con América

Jona dejará al América tras 5 temporadas en el club, en las que jugó un total de 165 partidos, 107 como titular, según información de BeSoccer. En número, solo marcó un gol y dio 2 asistencias en los 4 años que permaneció en el club.

https://x.com/Jonatan_Pena/status/2063835442227695886?s=20

El ex de Los Ángeles también deja un récord en Coapa junto a su padre Zizinho, al ser la única dinastía en la historia de las Águilas en coronarse como campeones en la Liga BBVA MX, hito que también pudo haber logrado su hermano Giovani, pero no pudo levantar ningún título con el América.

Cabe mencionar que el conjunto de Coapa no pagó ni un centavo por su traspaso, ya que Jona llegó gratis tras concluir su contrato en la MLS. No obstante, la directiva sí tuvo que desembolsar varios millones durante su estadía. A cambio, Dos Santos les dejó 3 títulos de liga.