OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX se lleva al mejor defensor de Argentina por solo 1 millón de dólares

El mercado de fichajes de la Liga BBVA MX sigue dejando movimientos importantes antes del Apertura 2026. Uno de los más recientes tiene que ver con la incorporación de un defensor que destacó en el futbol argentino. La operación llamó la atención por el monto acordado, muy por debajo de su valor de mercado.

Después de varias semanas de negociaciones, Jhohan Romaña dejó San Lorenzo para convertirse en nuevo futbolista del Club León por un millón de dólares. El defensor colombiano firmará por cuatro temporadas, luego de que ambas instituciones alcanzaran un acuerdo para adelantar su salida antes del vencimiento de su contrato con el club argentino.

during the 13th round match between Leon and Atlas as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Nou Camp Stadium, on April 04, 2026 in Leon, Guanajuato, Mexico.|Eduardo Serratos/MEXSPORT

Club León ficha a Jhohan Romaña por cerca de un millón de dólares

San Lorenzo informó oficialmente que Romaña rechazó una propuesta de renovación, ya que su intención era continuar su carrera en el extranjero. Ante ese escenario, el club argentino decidió negociar su salida antes de que pudiera marcharse como agente libre a finales de 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



Como parte del acuerdo, León pagará un resarcimiento económico de 800 mil dólares. Además, asumirá diversos costos derivados de la operación, entre ellos parte de los pagos pendientes que el defensor tenía por cobrar. Sumando esos conceptos, la inversión del conjunto mexicano ronda el millón de dólares.

Jhohan Romaña era uno de los defensores mejor valorados de Argentina

Durante su etapa con San Lorenzo, Romaña se consolidó como uno de los zagueros más confiables del campeonato argentino. Desde su llegada al club, en enero de 2024, disputó 74 partidos oficiales, acumuló 6,457 minutos y marcó un gol.

De acuerdo con Transfermarkt, su valor de mercado es de 6 millones de euros, la cifra más alta dentro del plantel de San Lorenzo. Esa cotización convierte la operación en un negocio atractivo para León.

¿Quién es Jhohan Romaña, el refuerzo de la Liga MX que llega desde Argentina?

Jhohan Sebastián Romaña Espitia nació el 13 de septiembre de 1998 en Colombia. Tiene 27 años, mide 1.85 metros y se desempeña principalmente como defensa central, aunque también puede actuar como lateral derecho.

Con este fichaje, León busca reforzar una defensa que perdió elementos importantes durante el mercado. Además del contrato por cuatro temporadas, San Lorenzo conservará un 10 % de plusvalía sobre una futura venta del futbolista, según informó oficialmente la institución argentina.

