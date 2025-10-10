OFICIAL: estas son todas las bajas de Cruz Azul y Pumas para el amistoso

Cruz Azul y Pumas se enfrentarán este viernes 10 de octubre en un partido amistoso, que tiene como finalidad no perder ritmo durante la Fecha FIFA de octubre y en la que un jugador volverá a la titularidad soñada . Sin embargo, ambos clubes no podrán contar con sus grandes estrellas, ya que la mayoría están convocadas con sus respectivas selecciones, mientras que otro está lesionado.

La Máquina tiene 5 bajas para el duelo de preparación ante la UNAM, ya que sus futbolistas se encuentran concentrados tanto con México como con Colombia, que se verán las caras el sábado 11 de octubre . Estas son los jugadores descartados:



Erik Lira (México) Carlos Rodríguez (México) Jorge Sánchez (México) Kevin Mier (Colombia) Willer Ditta (Colombia)

Club de Futbol Cruz Azul y Pumas MX Cruz Azul y Pumas tendrán 5 bajas para el partido amistoso de este viernes 10 de octubre

Cabe destacar que a estos futbolistas se suman lo que disputan el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana, como son el caso de Jaziel Mendoza, Mateo Levy y Amaury Morales, quienes son los que tienen poco más de minutos en el conjunto. Además del arquero Emmanuel Ochoa, aunque él aún no debuta con el primer equipo.

Las bajas de Pumas para el amistoso ante Cruz Azul

Pumas tendrá 5 bajas importantes para el duelo ante Cruz Azul en Estados Unidos, la principal es la de Aaron Ramsey, quien fue convocado por Gales, pero quedó fuera, debido a una lesión. A él se le suman:



Keylor Navas (Costa Rica) Álvaro Ángulo (Colombia) Adalberto Carrasquilla (Panamá) Ángel Azuaje (Venezuela) Aaron Ramsey (Gales) – lesionado

¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso entre Cruz Azul y Pumas?

Cruz Azul y Pumas se verán las caras este viernes 10 de octubre en un partido amistoso que se disputará a las 7 de la tarde (hora Centro de México) en el Heart Health Park de Sacramento, California, en Estados Unidos.

La Máquina y la UNAM aún no se enfrentan en la Liga BBVA MX, pues lo harán hasta la jornada 17 del Apertura 2025, cuando el conjunto celeste reciba a los universitarios el sábado 8 de noviembre a las 9 de la noche (hora centro de México).