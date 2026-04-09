ÚLTIMA HORA: Los árbitros mexicanos que irán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Este jueves 9 de abril, FIFA ha revelavo la lista completa de árbitros que trabajarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, en donde aparecen silbantes mexicanos que encararán esta justa que comienza el 11 de junio con el México ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

La lista considera dos árbitros centrales que son César Ramos y la silbante Katia García, quienes fueron convocados por FIFA para este magno evento; otros árbitros también aparecen en el rubro de asistentes y en la función de oficial de video quienes revisarán el VAR.

Te podría interesar: Brutal pelea entre aficionados en Libertadores, consterna al mundo del futbol

Este listado no considera aún la lista de los partidos en los que trabajarán, ese rol aparecerá más tarde y cercano a la inauguración del Mundial, pero levanta mucho interés por conocer en qué partidos estará César Ramos y Katia García.

Estos son los árbitros mexicanos que van a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Árbitros centrales

Katia García

César Ramos

Árbitros asistentes

Marco Bisguerra

Alberto Morín

Sandrá Ramírez

Árbitro de oficial de video VAR

Guillermo Pacheco

Erick Miranda

César Arturo Ramos|Archivo TV Azteca

Árbitros centrales de todo el mundo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Nombre Asociación Nombre Asociación AL JASSIM Abdulrahman QAT MA Ning CHN AL TURAIS Khalid KSA MAKHADMEH Adham JOR ARAKI Yusuke JPN MAKKELIE Danny NED ARTAN Omar Abdulkadir SOM MARCINIAK Szymon POL ATCHO Pierre GAB MARIANI Maurizio ITA BARTON Ivan SLV MARTINEZ Hector Said HON BEIDA Dahane MTN MOHAMED Amin EGY BENITEZ Juan Gabriel PAR NATION Oshane JAM CALDERON Juan CRC NYBERG Glenn SWE CLAUS Raphael BRA OLIVER Michael ENG ELFATH Ismail USA OMAR AL ALI UAE ESKAS Espen NOR ORTEGA Kevin PER FAGHANI Alireza AUS PENSO Tori USA FALCON PEREZ Yael ARG PINHEIRO Joao POR FISCHER Drew CAN RAMON ABATTI BRA GARAY Cristian CHI RAMOS Cesar MEX GARCIA Katia MEX ROJAS Andres COL GHORBAL Mustapha ALG SCHAERER Sandro SUI HERNANDEZ Alejandro ESP TANTASHEV Ilgiz UZB HERRERA Dario ARG TAYLOR Anthony ENG JAYED Jalal MAR TEJERA Gustavo URU KAWANA-WAUGH Campbell-Kirk NZL TELLO Facundo ARG KOVACS Istvan ROU TOM Abongile RSA LETEXIER Francois FRA TURPIN Clement FRA VALENZUELA Jesus VEN VINCIC Slavko SVN WILTON SAMPAIO BRA ZWAYER Felix GER

Árbitros asistentes de todo el mundo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Nombre Asociación Nombre Asociación AL JASSIM Abdulrahman QAT MA Ning CHN AL TURAIS Khalid KSA MAKHADMEH Adham JOR ARAKI Yusuke JPN MAKKELIE Danny NED ARTAN Omar Abdulkadir SOM MARCINIAK Szymon POL ATCHO Pierre GAB MARIANI Maurizio ITA BARTON Ivan SLV MARTINEZ Hector Said HON BEIDA Dahane MTN MOHAMED Amin EGY BENITEZ Juan Gabriel PAR NATION Oshane JAM CALDERON Juan CRC NYBERG Glenn SWE CLAUS Raphael BRA OLIVER Michael ENG ELFATH Ismail USA OMAR AL ALI UAE ESKAS Espen NOR ORTEGA Kevin PER FAGHANI Alireza AUS PENSO Tori USA FALCON PEREZ Yael ARG PINHEIRO Joao POR FISCHER Drew CAN RAMON ABATTI BRA GARAY Cristian CHI RAMOS Cesar MEX GARCIA Katia MEX ROJAS Andres COL GHORBAL Mustapha ALG SCHAERER Sandro SUI HERNANDEZ Alejandro ESP TANTASHEV Ilgiz UZB HERRERA Dario ARG TAYLOR Anthony ENG JAYED Jalal MAR TEJERA Gustavo URU KAWANA-WAUGH Campbell-Kirk NZL TELLO Facundo ARG KOVACS Istvan ROU TOM Abongile RSA LETEXIER Francois FRA TURPIN Clement FRA VALENZUELA Jesus VEN VINCIC Slavko SVN WILTON SAMPAIO BRA ZWAYER Felix GER

Oficiales de Partido de Video (VMO) (30)