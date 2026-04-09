ÚLTIMA HORA: Los árbitros mexicanos que irán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM
FIFA ha revelado a casi dos meses de arrancar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, la lista de árbitros de todo el mundo que trabarán en la justa; aparecen mexicanos en la convocatoria final.
Este jueves 9 de abril, FIFA ha revelavo la lista completa de árbitros que trabajarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, en donde aparecen silbantes mexicanos que encararán esta justa que comienza el 11 de junio con el México ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.
La lista considera dos árbitros centrales que son César Ramos y la silbante Katia García, quienes fueron convocados por FIFA para este magno evento; otros árbitros también aparecen en el rubro de asistentes y en la función de oficial de video quienes revisarán el VAR.
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Este listado no considera aún la lista de los partidos en los que trabajarán, ese rol aparecerá más tarde y cercano a la inauguración del Mundial, pero levanta mucho interés por conocer en qué partidos estará César Ramos y Katia García.
Estos son los árbitros mexicanos que van a la Copa Mundial de la FIFA 2026
Árbitros centrales
- Katia García
- César Ramos
Árbitros asistentes
- Marco Bisguerra
- Alberto Morín
- Sandrá Ramírez
Árbitro de oficial de video VAR
- Guillermo Pacheco
- Erick Miranda
Árbitros centrales de todo el mundo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM
|Nombre
|Asociación
|Nombre
|Asociación
|AL JASSIM Abdulrahman
|QAT
|MA Ning
|CHN
|AL TURAIS Khalid
|KSA
|MAKHADMEH Adham
|JOR
|ARAKI Yusuke
|JPN
|MAKKELIE Danny
|NED
|ARTAN Omar Abdulkadir
|SOM
|MARCINIAK Szymon
|POL
|ATCHO Pierre
|GAB
|MARIANI Maurizio
|ITA
|BARTON Ivan
|SLV
|MARTINEZ Hector Said
|HON
|BEIDA Dahane
|MTN
|MOHAMED Amin
|EGY
|BENITEZ Juan Gabriel
|PAR
|NATION Oshane
|JAM
|CALDERON Juan
|CRC
|NYBERG Glenn
|SWE
|CLAUS Raphael
|BRA
|OLIVER Michael
|ENG
|ELFATH Ismail
|USA
|OMAR AL ALI
|UAE
|ESKAS Espen
|NOR
|ORTEGA Kevin
|PER
|FAGHANI Alireza
|AUS
|PENSO Tori
|USA
|FALCON PEREZ Yael
|ARG
|PINHEIRO Joao
|POR
|FISCHER Drew
|CAN
|RAMON ABATTI
|BRA
|GARAY Cristian
|CHI
|RAMOS Cesar
|MEX
|GARCIA Katia
|MEX
|ROJAS Andres
|COL
|GHORBAL Mustapha
|ALG
|SCHAERER Sandro
|SUI
|HERNANDEZ Alejandro
|ESP
|TANTASHEV Ilgiz
|UZB
|HERRERA Dario
|ARG
|TAYLOR Anthony
|ENG
|JAYED Jalal
|MAR
|TEJERA Gustavo
|URU
|KAWANA-WAUGH Campbell-Kirk
|NZL
|TELLO Facundo
|ARG
|KOVACS Istvan
|ROU
|TOM Abongile
|RSA
|LETEXIER Francois
|FRA
|TURPIN Clement
|FRA
|VALENZUELA Jesus
|VEN
|VINCIC Slavko
|SVN
|WILTON SAMPAIO
|BRA
|ZWAYER Felix
|GER