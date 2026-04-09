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ÚLTIMA HORA: Los árbitros mexicanos que irán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

FIFA ha revelado a casi dos meses de arrancar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, la lista de árbitros de todo el mundo que trabarán en la justa; aparecen mexicanos en la convocatoria final.

Cesar Ramos
|Reuters

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Con información de: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Este jueves 9 de abril, FIFA ha revelavo la lista completa de árbitros que trabajarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, en donde aparecen silbantes mexicanos que encararán esta justa que comienza el 11 de junio con el México ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

La lista considera dos árbitros centrales que son César Ramos y la silbante Katia García, quienes fueron convocados por FIFA para este magno evento; otros árbitros también aparecen en el rubro de asistentes y en la función de oficial de video quienes revisarán el VAR.

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Este listado no considera aún la lista de los partidos en los que trabajarán, ese rol aparecerá más tarde y cercano a la inauguración del Mundial, pero levanta mucho interés por conocer en qué partidos estará César Ramos y Katia García.

Estos son los árbitros mexicanos que van a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Árbitros centrales

  • Katia García
  • César Ramos

Árbitros asistentes

  • Marco Bisguerra
  • Alberto Morín
  • Sandrá Ramírez

Árbitro de oficial de video VAR

  • Guillermo Pacheco
  • Erick Miranda
César Arturo Ramos
César Arturo Ramos|Archivo TV Azteca

Árbitros centrales de todo el mundo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

NombreAsociaciónNombreAsociación
AL JASSIM AbdulrahmanQATMA NingCHN
AL TURAIS KhalidKSAMAKHADMEH AdhamJOR
ARAKI YusukeJPNMAKKELIE DannyNED
ARTAN Omar AbdulkadirSOMMARCINIAK SzymonPOL
ATCHO PierreGABMARIANI MaurizioITA
BARTON IvanSLVMARTINEZ Hector SaidHON
BEIDA DahaneMTNMOHAMED AminEGY
BENITEZ Juan GabrielPARNATION OshaneJAM
CALDERON JuanCRCNYBERG GlennSWE
CLAUS RaphaelBRAOLIVER MichaelENG
ELFATH IsmailUSAOMAR AL ALIUAE
ESKAS EspenNORORTEGA KevinPER
FAGHANI AlirezaAUSPENSO ToriUSA
FALCON PEREZ YaelARGPINHEIRO JoaoPOR
FISCHER DrewCANRAMON ABATTIBRA
GARAY CristianCHIRAMOS CesarMEX
GARCIA KatiaMEXROJAS AndresCOL
GHORBAL MustaphaALGSCHAERER SandroSUI
HERNANDEZ AlejandroESPTANTASHEV IlgizUZB
HERRERA DarioARGTAYLOR AnthonyENG
JAYED JalalMARTEJERA GustavoURU
KAWANA-WAUGH Campbell-KirkNZLTELLO FacundoARG
KOVACS IstvanROUTOM AbongileRSA
LETEXIER FrancoisFRATURPIN ClementFRA
VALENZUELA JesusVENVINCIC SlavkoSVN
WILTON SAMPAIOBRAZWAYER FelixGER

Árbitros asistentes de todo el mundo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

NombreAsociaciónNombreAsociación
AL JASSIM AbdulrahmanQATMA NingCHN
AL TURAIS KhalidKSAMAKHADMEH AdhamJOR
ARAKI YusukeJPNMAKKELIE DannyNED
ARTAN Omar AbdulkadirSOMMARCINIAK SzymonPOL
ATCHO PierreGABMARIANI MaurizioITA
BARTON IvanSLVMARTINEZ Hector SaidHON
BEIDA DahaneMTNMOHAMED AminEGY
BENITEZ Juan GabrielPARNATION OshaneJAM
CALDERON JuanCRCNYBERG GlennSWE
CLAUS RaphaelBRAOLIVER MichaelENG
ELFATH IsmailUSAOMAR AL ALIUAE
ESKAS EspenNORORTEGA KevinPER
FAGHANI AlirezaAUSPENSO ToriUSA
FALCON PEREZ YaelARGPINHEIRO JoaoPOR
FISCHER DrewCANRAMON ABATTIBRA
GARAY CristianCHIRAMOS CesarMEX
GARCIA KatiaMEXROJAS AndresCOL
GHORBAL MustaphaALGSCHAERER SandroSUI
HERNANDEZ AlejandroESPTANTASHEV IlgizUZB
HERRERA DarioARGTAYLOR AnthonyENG
JAYED JalalMARTEJERA GustavoURU
KAWANA-WAUGH Campbell-KirkNZLTELLO FacundoARG
KOVACS IstvanROUTOM AbongileRSA
LETEXIER FrancoisFRATURPIN ClementFRA
VALENZUELA JesusVENVINCIC SlavkoSVN
WILTON SAMPAIOBRAZWAYER FelixGER

Oficiales de Partido de Video (VMO) (30)

NombreAsociación
AL-MARRI KhamisQAT
ALSHEHRI AbdullahKSA
ASHOUR MahmoudEGY
BEBEK IvanCRO
BRISARD JeromeFRA
DANKERT BastianGER
DEL CERRO GRANDE CarlosESP
DI BELLO MarcoITA
DICKERSON JoeUSA
DIEPERINK RobNED
EL FARIQ HamzaMAR
EVANS ShaunAUS
FU MingCHN
GALLO NicolasCOL
GARCIA AntonioURU
GILLETT JarredENG
GONZALEZ LeodanURU
GUZMAN TatianaNCA
HIGLER DennisNED
KWIATKOWSKI TomaszPOL
LARA JuanCHI
MASTRANGELO HernanARG
MIRANDA ErickMEX
MOHAMMED OBAID KHADIMUAE
PACHECO GuillermoMEX
SAN FedayiSUI
SOTO JuanVEN
TOSKI RodolphoBRA
VAN DRIESSCHE BramBEL
VILLARREAL ArmandoUSA

arbitros mexicanos al mundial lista completa

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