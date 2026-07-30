OFICIAL: Los primeros tres rivales de la Selección Mexicana en la Era Rafa Márquez

La Selección Mexicana ya confirmó sus primeros tres rivales para la Era Rafa Márquez: El combinado nacional enfrentará a Colombia, Perú y Chile en el marco de la Fecha FIFA de septiembre/octubre. Además, tiene la promesa de un partido en México.

El duelo contra los colombianos está calendarizado para el 26 de septiembre. La sede del partido entre México y Colombia será el M&T Bank Stadium en Maryland. Dicho inmueble es la casa de los Baltimore Ravens de la NFL.

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El duelo contra Perú será disputado el 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium en Nueva Jersey. Para el enfrentamiento contra Chile, la Selección Mexicana de Rafa Márquez deberá viajar al Memorial Coliseum en California, donde se realizará el partido contra los chilenos durante el 6 de octubre. Con esto, quedan definidos los primeros tres rivales de México.

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Tenemos rivales para nuestros primeros partidos de preparación. 👏



Y en Noviembre nos vemos en México con un partido oficial de Nations League. 🇲🇽🏟️



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La Selección Mexicana regresa a México en noviembre

Un detalle que dejó ilusionados a los aficionados mexicanos fue que la Selección Mexicana prometió disputar un partido en suelo mexicano durante la Fecha FIFA de noviembre. El compromiso aún no tiene rival confirmado, pero será correspondiente a la Concacaf Nations League y se disputará del 9 al 17 con una serie a ida y vuelta.

Las opciones para definir al rival de México en esa ventana son amplias. El combinado azteca, Estados Unidos, Canadá y Panamá ya están clasificados a los cuartos de final de la Nations League. Eso significa que deben esperar a que se den los resultados de la fase de grupos donde están Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana en un sector y Honduras, Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador en el otro.

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