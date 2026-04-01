OFICIAL: Marcel Ruiz no ha sido operado y busca el tratamiento para meterse a la lucha por ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Es OFICIAL, Marcel Ruiz jugador clave de Toluca y seleccionado nacional está buscando un PLAN B para ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. El bicampeón con los Diablos intenta un tratamiento y evitar la operación de su rodilla derecha para tener oportunidades y colarse al llamado final de la Selección Mexicana.

El martes por la noche Javier Aguirre dio a conocer que recibía buenas noticias desde Toluca en el que Marcel Ruiz progresaba y tenía muchas ilusiones de recuperarse para ir al Mundial cuando estamos a 70 días del arranque del torneo con el México vs Sudáfrica.

Ahora TV Azteca Deportes ha logrado confirmar estas versiones y reportar que Marcel Ruiz no ha sido operado y analiza junto a los médicos de Toluca opiniones de expertos para evitar la cirugía que se planteó en un inicio.

Y es que Marcel Ruiz habría sufrido una lesión de ligamento cruzado anterior y de meniscos en la rodilla derecha, pero no una rotura del ligamento lo que parece lo haría candidato a no ser operado y darle un tratamiento y descanso que lo tengan en condiciones.

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Otras versiones recalcan que buscaría cerrar el torneo con Toluca si la lesión lo permite para levantar la mano y ser llamado por Javier Aguirre que tiene un "buen problema" en el mediocampo con Marcel, Erick Lira, Brian Gutiérrez, Edson Álvarez (hoy lesionado), Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y Gil Mora (regresando de lesión).

Es ahí donde un sector importante de la afición cuestiona si es prudente arriesgar tanto en temas de lesión de ligamentos cuando tal vez su ausencia ha sido medianamente cubierta con Selección Mexicana.

Guardando proporsiones y anhelando lo mejor para Marcel, también se cita la lesión de rodilla del campeón del mundo en 2018 de Umtiti quien al intentar después despegar en su carrera la lesión nunca lo dejó y en 2025 anunció su retiro a los 31 años cuando parecía podría haber tenido cuerda para seguir más en el futbol.

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