Seleccionados le recuerdan a Erik Lira su apodo relacionado a un PERRO FEROZ

Erik Lira, mediocampista de la Selección Mexicana y de Cruz Azul tiene un curioso apodo relacionado a la raza de un perro; luego del partidazo ante Bélgica y en la que confrontó a Kevin De Bruyne sin miedo ese apodo volvió a tomar relevancia y compañeros de la selección no dudaron en recordarle su sobrenombre.

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Erik Lira es apodado PITBULL, que es una de las razas más feroces entre los perros por su fuerza, potencia e intensidad que muestran por lo que siempre son mascotas de cuidado y atención para una sana relación con sus dueños.

Erik Lira parece metafóricamente un PITBULL, con su fuerza en la cancha y atención y cuando se necesita muestra esa intensidad. De ahí que sus compañeros le hayan dicho abiertamente en redes sociales ese apodo que ya era conocido.

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El mensaje de seleccionados llamando PITBULL a Erik Lira

"Póngase ropa mi pitbull" le dijo Chiquete Orozco en redes sociales y Charly Rodriguez no dudo también en decirle “Mi carnal el pitbull”. Esos dos compañeros en diferentes momentos en Selección y Cruz Azul fueros los que señalaron a su amigo con el famoso apodo que ahora hizo valer tal vez como nunca.

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