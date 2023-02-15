Ofrecen una millonada por comprar a un club grande de Inglaterra

Los medios internacionales explotaron y convirtieron en tendencia una posible oferta que el empresario iraní Jahm Najafi habría hecho o intentado realizar para comprar a uno de los equipos más grandes de la Premier League de Inglaterra, el Tottenham Hotspur.

La oferta que habría puesto sobre la mesa el magnate fue de 3.750 millones de dólares para comprar al Tottenham, esto lo informó Financial Times, pues Najafi está siendo asesorado por una empresa de inversiones para presentar dicho ofrecimiento.

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Sky Sports, presume que el grupo ENIC, propietario del Tottenham, no ha recibido contacto alguno para negociar una posible venta del equipo, esta misma fuente afirma que no tienen intención de vender, a excepción de que la oferta sea “loca”.

¿Quién es Jahm Najafi?

Jahm Najafi, el empresario que quiere comprar al Tottenham Hotspur es de origen iraní-estadounidense y no es ajeno al deporte, y tiene un porcentaje de los Phoenix Suns, franquicia de la NBA y posee el 15 % del equipo de Fórmula 1 McLaren.

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¿Es posible que Tottenham sea vendido?

El cuadro del Tottenham podría sumarse a la larga lista de los equipos que han cambiado de dueños y la gestión mejora, además de que se les hace una inyección fuerte de dinero, ejemplos como Chelsea, Newcastle y Bournemouth han cambiado sus objetivos gracias al cambio de propietarios.

En la última década han sido varios equipos de Europa que han tenido grandes inversiones y su poder deportivo se ha aumentado, uno de los primero fue el París-Saint Germain y es un cuadro poderoso e influyente, al igual que el Manchester City de la Premier League, el último en sumarse a la selecta lista fue el Newcastle, que hasta el momento tiene el apodo de el "nuevo millonario de Europa".

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