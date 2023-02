La racha del Newcastle que asusta a los grandes de la Premier League

Newcastle se convirtió en el club más rico del mundo cuando llegó el capital proveniente de Arabia Saudita para invertir en el club del norte de Inglaterra. En un corto lapso, el club ha cambiado el panorama de competencia dentro de la Premier League, pues ha pasado a ser un auténtico protagonista.

Tras intentos previos por invertir en el club sin éxito, en 2021 la historia cambió para las Urracas. Arabia Saudita invirtió el fondo soberano FPS en un 80% en el capital del club de la Premier League. Volviéndolo en la práctica en el equipo más rico del planeta. El gobierno saudí no tendría ningún papel en la gestión deportiva del Newcastle salvo en el capital inyectado.

Te puede interesar: Sergio Ramos al Bayern Múnich: “Vencerlos sería un mensaje importante de intenciones para todos”

Hace unos años Newcastle peleaba por la permanencia en la Premier League, hoy es el club más ricos del mundo y se ubica peleando los puestos europeos. Un proceso deportivo que ha ido en aumento desde la nueva inyección económica.

Las Urracas ligaron su séptimo partido sin derrota en la Premier League y se ubican en la cuarta posición de la clasificación en la mejor liga del mundo. Newcastle tiene además un balance satisfactorio de 1 derrota en sus últimos 25 partidos (en todas las competencias), lo que habla del buen trabajo deportivo del proyecto del club.

A look at the Top 1⃣0⃣ pic.twitter.com/bnbFFtPx4O

— Premier League (@premierleague) February 14, 2023