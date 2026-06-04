Selección Nacional buscaría arrebatarle a México a un prospecto de la MLS

La Selección Nacional de México acaba de perder a un prospecto de 18 años que actualmente milita en el Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS), luego de que dejaran de convocarlo para los partidos con límite de edad y ahora otra federación se ha acercado para ofrecerle representar sus colores.

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Omar Bolaños inició trámites para cambiar de federación y dejar a México

Omar Bolaños, jugador de 18 años del Houston Dynamo originario de Los Ángeles, California, y con triple nacionalidad, comenzó los trámites para cambiar de federación y dejar de representar a México ante la falta de llamados.

Bolaños ha vestido la camiseta de la Selección Mexicana en la categoría Sub 17 en donde participó en el Campeonato Concacaf Sub 17 y en partidos amistosos disputando un total de 139 minutos repartidos en tres encuentros.

Sin embargo, desde febrero del 2025 ha dejado de ser tomado en cuenta, por lo que comenzó sus trámites para dejar de lado a México y atender el llamado de la Selección de Guatemala en futuras convocatorias.

🇲🇽➡️🇬🇹 Omar Bolaños jugador de Houston Dynamo realizó OTS para su cambio de federación desde México a Guatemala



Bolaños no volvió a recibir llamado del Tri desde el premundial u17 de 2024 y hace el cambio para estar con los chapines en el próximo CONCACAF u20 pic.twitter.com/pSf7rZNZnP — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) June 4, 2026

Bolaños, quien se desempeña como mediocampista, buscará mostrar sus capacidades en el Campeonato de la Concacaf Sub 20 con los Chapines y llamar la atención para futuras convocatorias, primero en las categorías con límite de edad, y posteriormente en la mayor.

Con el Houston Dynamo, Bolaños se encuentra registrado con la Academia del equipo y ha tenido actividad en el torneo MLS Next Pro de 2024 y 2025.

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