Agenda deportiva: los mejores eventos del 7 de junio

Este lunes 7 de junio la agenda deportiva no se detiene. Habrá eventos de máxima importancia, y los podrás seguir a través de las diversas plataformas de TV Azteca Deportes.

Roland Garros, cuarta ronda | A partir de las 5:15 AM

El retiro de Roger Federer de Roland Garros causó mucha decepción en los aficionados. Sin embargo, eso no afectará una jornada de estrellas que habrá en la capital de Francia, pues tres grandes tenistas encaran sus respectivos choques de la cuarta ronda del segundo Grand Slam del Año. Djokovic, Nadal y Shwartzman saltan al polvo de ladrillo buscando seguir con vida en el torneo parisino.

Diego Shwartzman vs Jan-LennardStruff

Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti

Rafael Nadal vs Jannik Sinner

NBA, Semifinales de Conferencia | A partir de las 6:30 PM

La NBA regresa con el segundo capítulo de la serie entre los Nets, que vencen al momento por 1-0 en el parcial, ante los Bucks de Milwaukee. Más tarde los Nuggets y los Suns se ven las caras en su primer duelo de las Semifinales de Conferencia del mejor baloncesto del mundo.

Milwaukee Bucks vs Brooklyn Nets

Denver Nuggets vs Phoenix Suns

Amistosos Internacionales | A partir de las 11 am

Continúan los partidos amistosos en diversas partes del mundo. Las selecciones nacionales europeas se preparan para sus importantes compromisos veraniegos, como la Eurocopa, y para las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022.

Ucrania vs Chipre

Andorra vs Gibraltar

Alemania vs Letonia

Islas Feroe vs Liechtenstein

Los Protagonistas | 11:20 PM

No te pierdas el mejor programa de información y discusión deportiva, a través de AztecaUno y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

Mucho por analizar este lunes, un día después de que se definiera el campeón de la Liga de Naciones de la Concacaf, y en la antesala del encuentro del combinado azteca olímpico, que enfrenta el martes a Arabia Saudita.

Toda la información a través de Los Protagonistas, el mejor programa deportivo de la televisión mexicana.