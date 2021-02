Los 5 momentos más épicos de Michael Jordan

Hablar de Michael Jordan es hablar de grandeza dentro y fuera del basquetbol. Su legado en términos deportivos y comerciales es indudable. Es cuestión de gustos al momento de definir al mejor deportista. Sin embargo, me parece que son pocos los deportistas que han dominado tan claro un deporte (y a eso me refiero a que no hay duda de que es el mejor de su disciplina como Phelphs en la natación, Bolt en el atletismo y algunos otros personajes). Ese es “Su Majestad” o como muchos llaman “His Airness”.

Hoy en cumpleaños 58 recordamos 5 momentos que marcaron su carrera, tomando en cuenta que hay muchos para seleccionar y que seguramente se quedarán fuera (Como ganar los Juegos Olímpicos por segunda ocasión con el “Dream Team” en Barcelona 92, clavadas ante Ewing, Ostertag, Shaq, etc. o volver del retiro para ganar su cuarto campeonato frente a Seattle durante un emotivo “Dia del Padre” en memoria de su difunto papá). Para repasar esos pasajes en la legendaria carrera del número 23 recomiendo ver “The Last Dance”.

5. “FLU GAME” VS. UTAH EN LAS FINALES DE 1997

Se jugó el quinto de las Finales de 1997 entre Utah y Chicago. La Serie se encontraba 2-2 en Salt Lake City. Momento para que Jordan sacará su lado “Sobrehumano”. La historia va de la siguiente manera: Fiebre y vómitos a horas previas del encuentro. Una noche en vela a causa de la deshidratación producto de una intoxicación alimentaria por comer pizza. Al final nadie pudo frenar a Jordan, ni Karl Malone, John Stockton y compañía. Simplemente una demostración de grandeza pura en la duela con 38 puntos dejando una imagen instantánea para el recuerdo mientras iba al banquillo exhausto y sostenido por Pippen y con el triunfo 90-88 que guiaría al quinto anillo en su carrera.

4. CLAVADA DE CAMBIO DE MANO VS. LAKERS EN LAS FINALES DE 1991

Michael estaba ante la posibilidad de obtener el ansiado primer título. Su rival, los Lakers de Earvin Johnson. Desde que entró a la NBA, el objetivo del número 23 era superar a los mejores y entre esos estaba Magic, Larry Bird de los Celtics y los “Bad Boy” de Detroit. Con esfuerzo, pudo superar todos esos obstáculos en algún momento de su carrera. Sin embargo, ante la franquicia californiana era algo especial. Dominó las Finales 4-1 y dejó como recuerdo esta espectacular colada en la que cambia de manos el balón y define ante los gigantes de púrpura y dorado durante el segundo partido de la serie. Esto en ruta a su primer anillo. Ya no había duda de quién era el mejor basquetbolista del planeta.

3. “THE SHOT” VS. CLEVELAND EN 1989

Jordan tenía la loza de avanzar con Chicago y demostrar que estaba hecho para la grandeza. Chicago no era favorito ante el defensivo equipo de Cleveland con Mark Price, Ron Harper, Larry Nance y Brad Daugherty. El 7 de mayo de 1989, MJ eliminaba a los Cavaliers con un tiro ganador en el quinto partido de la primera ronda. La postal que muchos de nosotros tuvimos como póster en nuestra habitación (y una de las jugadas más emblemáticas en la historia del deporte) fue bautizada como “The Shot”. Con tan solo 2 segundos para el final del partido y su equipo contra las cuerdas, el escolta se impulsa frente Criag Ehlo (originalmente debió haber sido Harper por ser el mejor defensor perimetral) para anotar el tiro ganador y para enviar a Chicago a la segunda ronda de playoffs, mientras “Su Majestad” alzaba sus brazos en aquel gesto para el recuerdo.



2. EL VUELO DE JORDAN DESDE LA LÍNEA DE TIRO LIBRE

Juego de Estrellas de 1987 en Seattle, Michael ya era de los jugadores más espectaculares sobre la duela, ahora lo buscaba hacer por los aires durante el famoso “Concurso de Clavadas”.

David Thompson y Julius Erving eran sus grandes ídolos acrobáticos de la juventud y ahora estaba en la misión de equipararlos desde los aires. Ese sería su camino para ganar el título, con una de las imágenes más icónicas y que inspiró el famoso logotipo de su marca. La cámara superlenta nos transporta a aquella postal con lengua de fuera al iniciar la batida, la doble articulación del brazo para enfatizar la definición del mate y la extensión final de las piernas desde la línea de tiro de libre para hacer un aterrizaje al mero estilo de paracaidista.

1. “THE LAST SHOT” VS. UTAH

Finales de 1998, todos suponían que sería el fin de la exitosa carrera de Michael (aunque en realidad no lo fue tras su regreso con Washington en 2001) en su segundo retiro de las duelas. Nuevamente el rival era el Jazz de Utah y el escenario Salt Lake City. Byron Russell marcaba a Jeffrey, quién con un “poquito” de ayuda de su brazo, logra la separación necesaria para con 5.2 segundos por jugar, hacer la canasta del gane del triunfo 87-86, que a la postre significaría el sexto campeonato (y último) de Chicago y suyo en la NBA. Mejor final, imposible para la majestuosa carrera del mejor basquetbolista de la historia (y para mí del deporte).

Azteca Deportes