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Fútbol

Atlantis celebra 35 años de luchador profesional

Acompañado por familiares y aficionados, Atlantis festejó 35 años de luchador en la Basílica

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Ciudad de México.- El mítico luchador Atlantis festejó 35 años de luchador profesional y lo hizo en la Basílica de Guadalupe rodeado de familiares y aficionados.

“Mis amigos, que vienen a escuchar misa con Atlantis, es una maravilla. Muchas gracias”. “He venido muchísimas veces a la Basílica sin mascara y me siento muy contento de poder regresar con ella para que la Virgen me de la bendición”, apuntó.

“Yo empecé a entrenar sin miras a ser profesional, pensaba luchar sólo dos años , ya llevo 35 y todavía hay Atlantis para rato”, expresó para una entrevista para ESPN.

Por otro lado, Miriam Gutiérrez de 40 años, una de las seguidoras que acudió exclusivamente por acompañar al combatiente, resaltó que “lo conoce desde que tiene uso de razón” y trajo a su hijo que también es fan.

“Desde que nací mi papá me enseñó la lucha libre y me gusta Atlantis, Soberano y Dragón”, concluyó el infante de 11 años.

[Alcoba acepta conflicto con Siboldi](http://www.aztecadeportes.com/notas/liga-bancomer-mx/2018-08-08-17-44/alcoba-acepta-conflicto-con-siboldi/)

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